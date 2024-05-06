Фактически полученная зарплата премьер-министра Дениса Шмыгаля в апреле составила 77404,77 грн.

Кабинет министров обнародовал данные о заработных платах премьер-министра и вице-премьеров за апрель 2024 года.

Соответствующее сообщение опубликовано на правительственном портале. Отмечается, что фактически полученная зарплата премьер-министра Дениса Шмыгаля в апреле составила 77404,77 грн. Начисленная заработная плата - 96155 гривен, в том числе должностной оклад - 48077,50 грн; заработная плата за время командировки - 48077,50 грн. Сумма удержанных налогов составляла 18750,23 грн.

Первый вице-премьер-министр - министром экономики Украины Юлия Свириденко фактически получила зарплату в размере 72207,39 грн. Начисленная заработная плата - 89698,62 грн, в том числе должностной оклад - 43706,82 грн; заработная плата за время командировки - 34965,44 грн; пособие по временной нетрудоспособности за счет организации - 11026,36 грн. Сумма удержанных налогов составляла 17491,23 грн.

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Фактически полученная вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишиной заработная плата составила 80842,68 грн. Так, начисленная заработная плата составила 100425,70 гривны, в том числе: должностной оклад - 83042,95 грн; заработная плата за время командировки - 17382,75 грн. Сумма удержанных налогов составляла 19583,02 грн.

Фактически полученная вице-премьер-министром - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ириной Верещук заработная плата составила 77404,77 грн. Начисленная заработная плата - 96155,00 гривен, в том числе: должностной оклад - 65560,23 грн; заработная плата за время командировки - 30594,77 грн. Сумма удержанных налогов составляла 18750,23 грн.

Вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров получил заработную плату в размере 77404,77 грн. Начисленная зарплата - 96155 грн, в том числе: должностной оклад - 96155 грн. Сумма удержанных налогов составляла 18750,23 грн.

Фактически полученная вице-премьер-министром по восстановлению Украины - министром развития общин, территорий и инфраструктуры Александром Кубраковым заработная плата составила 77404,77 грн. Начисленная заработная плата - 96155,00 гривен, в том числе: должностной оклад - 74301,59 грн; заработная плата за время командировки - 21853,41 грн. Сумма удержанных налогов составляла 18750,23 грн.

Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в апреле фактически заработал 72196,42 грн. Начисленная заработная плата составила 178914,93 грн, в том числе: должностной оклад - 87413,64 грн; отпуск-2780,57 грн; материальная помощь на оздоровление -84350,04 грн; заработная плата за время командировки - 4370,68 грн. Сумма удержанных налогов составляла 34888,41 грн.

Заработная плата в Украине

В марте Министерство финансов опубликовало дашборд по оплате труда и численности работников государственных органов, местных госадминистраций и органов судебной власти по состоянию на начало 2024 года.

По состоянию на январь самая большая средняя зарплата была у работников Нацкомиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) - 68 900 грн. На втором месте Антимонопольный комитет с 67 100 грн. Замыкает первую тройку секретариат Кабмина - 57 900 грн.

По данным Инфляционного отчета НБУ, уже в 2025 году реальные заработные платы в экономике превысят свой довоенный уровень и будут повышаться в дальнейшем.

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