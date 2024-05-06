Голубая дыра Таам Джа находится недалеко от полуострова Юкатан, где 66 миллионов лет назад планету ударил астероид, убивший динозавров.

Океанографы подтвердили, что подводная воронка в заливе Четумаль в Мексике является самой глубокой в мире, но что на самом деле лежит на дне пропасти рядом с кратером Чиксулуб, убившим динозавров, остается загадкой.

Голубая дыра Таам Джа у юго-восточного побережья Мексики имеет глубину не менее 420 метров, превосходя Дыру Дракона в Южно-Китайском море, дно которой находится примерно на 300 метров ниже уровня моря, пишет Independent.

Голубые дыры - это каверны под морским дном, которые образуются, когда вода просачивается сквозь трещины, растворяя минералы на своем пути и приводя к воронкам.

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Голубая дыра Таам Джа находится недалеко от полуострова Юкатан, где 66 миллионов лет назад планету ударил астероид, убивший динозавров. Когда его впервые обнаружили в 2021 году, считалось, что он находится всего на 275 метров ниже уровня моря. Более интенсивное исследование теперь показало, что его глубина гораздо больше.

Чтобы измерить глубину пропасти, исследователи поставили рядом с ней судно и сбросили трос в декабре 2023 года. Они также использовали инструмент для определения проводимости, температуры и глубины воды и ямы.

Они обнаружили, что яма была глубиной не менее 420 метров, но могла быть еще глубже. По словам исследователей, профилограф, который у них был, мог работать только на глубине 500 метров.

Было обнаружено, что вода в скважине имеет слои различной температуры и солености. Один слой на глубине около 400 метров имел значения солености и температуры, близкие к значениям близлежащего Карибского моря.

По словам исследователей, это указывает на то, что может существовать подводное морское дно, соединяющее два моря.

"В недрах TJBH может находиться биоразнообразие, которое необходимо изучить и связать с физико-химическими и геоморфологическими процессами, образуя уникальный биотоп", - заключили они.

Новости науки

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