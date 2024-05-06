Он отметил, что стоит певице искать новый музыкальный стиль.

Радиопродюсер и музыкальный эксперт Виталий Дроздов высказался о творчестве Оли Поляковой во время войны.

Он отметил, что сейчас певица изменилась и имеет некоторые проблемы с репертуаром.

"Она может собирать большие залы, но если мы говорим о том, что с ней происходит последние два года после начала полномасштабной войны, то я вижу, что есть некоторые проблемы.... Ни одной песни за последние годы у нее не было суперхита, масштаба "Королева ночи" или "Шлепки", - отметил Дроздов в программе Муз_Тренд.

Виталий также добавил, что даже тренд на перевод старых песен на украинский язык не спасает пока ситуацию. Поэтому, по его словам, Поляковой стоит искать новый музыкальный стиль.

"С переходом на украинский язык она еще не нашла свой стиль. Не очень получается, чтобы просто перевести тексты и быть в том же образе. Она немного преувеличивает с агрессией, кричит там, где надо петь тише. Эта импульсивность, мне кажется, уже не так современна, как она была лет пять назад, когда это позволяло Оле Поляковой добираться до вершин чартов. Популярность будет падать, если она не найдет свой новый музыкальный стиль", - сказал Дроздов.

Напомним, ранее Евгений Клопотенко высказался в адрес Оли Поляковой.

Вас также могут заинтересовать новости: