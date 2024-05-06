Россияне повредили около 70% всей энергетической инфраструктуры Украины.

Летом тариф на электроэнергию в Украине может вырасти с 2,68 грн/кВт до 3,50 грн/кВт. Об этом заявил в эфире КИЕВ24 директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

По его словам, тариф на электроэнергию в Украине должен быть около 6 грн/кВт. Но введение такого резкого увеличения тарифа кажется нереальным.

"Поэтому, если и будет повышение, то оно должно быть последовательным. Сейчас 2,68 грн/кВт. Пожалуй, с июня месяца или с июля возможно ожидать увеличения тарифа до 3,30-3,50 грн/кВт. От такой меры никуда нельзя деться, поскольку вы знаете в каком состоянии наша энергетическая система", – сказал Омельченко.

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Он добавил, что россияне разрушили и повредили около 70% всей энергетической инфраструктуры Украины.

Ситуация со светом в Украине

5 мая министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ситуация в украинской энергосистеме "достаточно сложная", а последние удары России по Украине нанесли энергетике ущерб на более чем 1 миллиард долларов.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупредил украинцев, что стоит быть готовыми к отключению света летом.

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