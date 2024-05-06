Ситуация в Работино "достаточно сложная".

Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук заявляет, что российские оккупанты пытаются усиливать давление в районе Старомайорского. Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос об оперативной ситуации и о том, как прошла ночь.

"Прошедшие сутки были такими же сложными, было девять штурмов. Враг пытается усиливать давление в районе Старомайорского. Там у нас было три попытки штурмов. И кстати, во время этих штурмов враг потерял только танков четыре единицы", - рассказал Плетенчук.

Кроме того, отметил он, "достаточно сложная" ситуация и в Работино. Крынки враг атаковал дважды. Также россияне снова пытались захватить остров Нестрига.

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"Продолжаются боевые действия. Но каких-то существенных изменений в составе, характере действий врага не обнаружено. Так же как и признаков создания наступательных группировок", - сказал спикер.

Он также отметил, что за прошедшие сутки российские захватчики в зоне ответственности Сил обороны юга потеряли 144 единицы личного состава, из которых 76 - безвозвратные потери.

Война в Украине - ситуация на фронте

В своей утренней сводке сегодня, 6 мая, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины проинформировал, что на Ореховском направлении враг шесть раз атаковал позиции украинских защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении противник не отказывается от намерения выбить ВСУ с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки российские оккупанты совершили три безуспешные атаки на позиции Сил обороны Украины.

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