Кремль поручил Сергею Караганову, известному стороннику войны в Украине, изучить способы "сдерживания Запада".

Российский ученый, который призывал президента Путина нанести превентивный ядерный удар по Европе, был нанят Кремлем для изучения способов "сдерживания Запада".

71-летний Сергей Караганов - любимый советник Путина по внешней политике и глава влиятельного российского аналитического центра, пишет The Times.

Согласно расследованию независимого российского СМИ "Проект", ему принадлежит двухэтажная квартира с видом на один из центральных каналов Венеции. По данным Bild, у него также есть квартира в фешенебельном районе Пренцлауэр Берг в Берлине.

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Караганов является видным голосом в России и сторонником войны в Украине, где он утверждает, что Путин прав, освобождая мир от "западного ига".

Несмотря на это, в прошлом году он утверждал, что сброс ядерной бомбы на Европу станет проверкой приверженности Америки политике коллективной обороны НАТО.

В эссе объемом в 2000 слов Караганов сказал, что ядерный удар - лучший способ спасти мир от полномасштабной войны, которая может оставить планету в "радиоактивных руинах".

Он сказал, что только "сумасшедший" в Белом доме пожертвует Бостоном ради Познани, имея в виду пятый по величине город Польши.

"И США, и Европа это прекрасно понимают, хотя предпочитают об этом не думать", - написал он.

Караганов утверждал, что победа России в Украине может быть достигнута только в том случае, если Запад будет вынужден "стратегически отступить или даже сдаться".

Он предупредил, что Китай вряд ли поддержит Россию в нанесении превентивного ядерного удара по Европе, но отметил, что Пекин "в глубине души порадуется тому, что по репутации и положению США нанесен мощный удар".

"Морально это ужасный выбор, поскольку мы будем использовать Божье оружие, тем самым обрекая себя на тяжкие духовные потери. Но если мы этого не сделаем, не только Россия может погибнуть, но, скорее всего, вся человеческая цивилизация перестанет существовать", - сказал он.

Караганов, старший научный сотрудник Высшей школы экономики в Москве, одного из самых престижных университетов России, был нанят для проведения дальнейших исследований внешней политики по поручению Кремля.

Расследование оппозиционного новостного сайта "Медуза" показало, что Караганову было поручено провести восемь исследований как личным кабинетом Путина, так и российским правительством.

Стоимость каждого исследования для российского налогоплательщика неизвестна, но источник в университете сообщил "Медузе", что она составила "не менее десяти миллионов рублей".

Темы, которые Караганову было поручено написать, включают "теорию и практику ядерного сдерживания в современных условиях применительно к российской политике" и "диалог о разработке новой концепции ядерного сдерживания в четырехстороннем формате Россия-Китай-Индия-Пакистан".

Источник в университете рассказал "Медузе", что Караганов не сможет самостоятельно управлять таким количеством научных проектов, и предположил, что ему дали должность синекуры. Источник сообщил: "В университете такое ощущение, что они следят за тем, чтобы определенных людей "сыто кормили".

Кейр Джайлс, старший научный сотрудник Chatham House, сказал, что Караганов был одним из "рупоров" Кремля для "ядерных намерений".

Он сказал, что российская тактика разглагольствований о ядерной войне оказалась "невероятно эффективной" в сдерживании Запада от конфронтации с Москвой.

"Мы говорим о более чем десятилетии очень последовательных сообщений, призванных добиться одной цели: убедить Запад и, прежде всего, США, что любой просчет с Россией приведет к эскалации, а эскалация является синонимом применения Россией ядерного оружия. Вот почему у нас такое патологическое нежелание рассматривать что-либо, что можно назвать эскалацией. Совсем недавно вы видели это, когда Дэвид Кэмерон говорил о том, почему Запад может защитить Израиль от иранских дронов, но не может защитить Украину от иранских дронов", - добавил Джайлс.

США опасаются российского низкоземного спутника

Россия запустила спутник на низкую околоземную орбиту (1200 миль или меньше), который, как опасаются США, является испытательным полигоном для орбитальной платформы ядерного оружия.

По словам Мэллори Стюарт, помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности, космический корабль является частью плана России по развертыванию противоспутникового ядерного устройства.

Первое сообщение о том, что Россия разрабатывает ядерное противоспутниковое оружие, было подтверждено Белым домом в феврале. Москва это опровергла.

Стюарт сообщил вашингтонскому аналитическому центру, что планируемое оружие не будет использоваться "для нападения на людей или нанесения структурного ущерба на Земле".

"Вместо этого, по оценкам наших аналитиков, взрыв [ядерного оружия] на орбите сделает нижнюю околоземную орбиту непригодной для использования в течение определенного периода времени", - сказала она.

Эта область космоса, охватывающая высоту от 100 до 1200 миль над Землей, имеет решающее значение для многих военных, гражданских и коммерческих спутников США.

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