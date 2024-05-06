После 9-10 мая ожидается некоторое повышение температуры.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, действительно ли на этой неделе ожидается похолодание.

Об этом она сказала в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос относительно того, какая погода ожидается до конца недели в Украине, в частности 8 мая, когда отмечается День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, ведь говорят, якобы с 7 мая ожидается похолодание.

"Несколько будет колебаться температура в течение этой недели. У нас сейчас, именно сегодня, поступает с северо-запада атмосферный фронт на территорию Украины, который обусловит 6 и 7 числа в северных, западных и частично - центральных областях как раз такие кратковременные дожди и отдельные грозы. Сегодня уже есть даже предупреждение, ожидаем во второй половине дня по Киевской области также", - отметила Птуха.

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8 мая этот атмсоферный фронт уже будет смещаться в юго-восточную часть страны. "То есть 8 мая именно в южных, восточных областях, также, возможно, еще в Карпатском регионе ночью, и еще задержится в центральных, но днем уже от центральных он отойдет, будут те кратковременные дожди и грозы", - рассказала сиповник.

В то же время на остальных территориях с 8 числа, то есть на западе и севере, будет без осадков. "Без осадков, потому что с севера на нашу территорию, начиная с 8-го и в течение 9-10-го будет влиять очередной антициклон... И соответственно, у нас будет преобладать погода без осадков в большинстве регионов. Разве что в Карпатском регионе и 9 мая местами на юге - там могут быть небольшие кратковременные дожди", - сказала эксперт.

Относительно температурных показателей, то в частности 8 мая температура снизится: ночью +3...+8, на юге и юго-востоке - до +12, а в дневные часы в большинстве регионов - только +11...+16. Несколько теплее будет на востоке, юге и на Закарпатье: там днем может быть до +20 градусов.

"9-го числа, когда уже будет стабильно без осадков, то температура в ночные часы во многих регионах, кроме юга и Закарпатья, - ночью всего 1-7 тепла и на поверхности почвы могут быть даже заморозки", - отметила Птуха.

На уточнение, надолго ли такое похолодание, она отметила, что пока - только на 9-10 число, а в дальнейшем ожидается определенное повышение температуры.

Похолодание и заморозки в Украине - детали

Как сообщал УНИАН, ранее синоптик Наталья Диденко отметила, что в Украине ожидается похолодание и заморозки.

Так, по ее данным, с 7 мая, начиная с севера и запада Украины, ожидается снижение температуры воздуха. В целом, по словам Диденко, вся текущая неделя будет преимущественно свежей, а в середине недели могут быть заморозки.

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