Метинвест испытывает острую нехватку кадров из-за мобилизации и миграции, - директор по устойчивому развитию компании

Для преодоления дефицита компания переучивает работников, чтобы кроме основной профессии, они получили дополнительную специальность, по которой могли бы работать.

Как крупнейший работодатель в отрасли, международная горно-металлургическая Группа Метинвест разработала ряд инструментов для удержания и привлечения персонала, ведь численность персонала уменьшилась на 4,8 тыс. человек из-за оттока кадров и мобилизации. Ситуацию осложняет и то, что предприятия компании расположены вблизи линии фронта, говорит директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы Метинвест Татьяна Петрук.

"Мы уже ощущаем кадровый дефицит. Сейчас в компании открыто около 4000 вакансий. Среди причин дефицита - трудовая миграция, мобилизация, выезд людей в более безопасные регионы и за границу", - объясняет Петрук.

Для преодоления дефицита компания переучивает работников, чтобы кроме основной профессии, они получили дополнительную специальность, по которой могли бы работать. Также начали нанимать больше женщин - там, где это возможно, учитывая специфику производства.

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"Мы начали нанимать значительно больше женщин, где это возможно. Например, на ремонтные специальности - электромонтеры, электрослесари, машинисты конвейеров. Таким образом пытаемся высвободить мужчин для тех профессий, на которые не согласятся женщины. Очевидно, без дальнейшей феминизации мужских профессий не обойтись. Это наше будущее", - говорит Петрук.

Также, по ее словам, для преодоления дефицита кадров компания открыла университет Метинвест Политехника: в этом году вуз выпустил первых 143 магистров по современным инженерно-техническим специальностям.

"Сейчас идет третий набор студентов в вуз, а также первый набор в аспирантуру. Всего в университете сейчас учится 690 студентов. Верю, что Политехника станет основой для преодоления кадрового дефицита в промышленности и драйвером восстановления Украины. Надеюсь, что сможем построить кампус университета, как и планировали, в Мариуполе после деоккупации города", - говорит Петрук.

В то же время она отметила, что Метинвест регулярно отслеживает тенденции на рынке оплаты труда и показатели инфляции, и повышает доходы сотрудников, несмотря на все вызовы военного времени.

"В 2023 г. компания ввела дополнительную командную премию для сотрудников украинских производственных площадок, благодаря которой доход сотрудников вырос на 15%. С 1 мая этого года мы повышаем оклады работникам производственных и ремонтных предприятий в Украине. Таким образом, средняя зарплата производственного персонала вырастет почти на 30% по сравнению с довоенным периодом", - резюмирует она.

Как известно, Группа Метинвест вошла в перечень 15 несокрушимых компаний-работодателей Украины по версии dsnews.ua. Метинвест попал в список за максимальные усилия по сохранению коллективов предприятий в условиях беспрецедентных вызовов, в частности потери значительной части активов и работы в прифронтовых регионах.