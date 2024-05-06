'Куцо и уродливо': военный резко прокомментировал обжалование решения ВВК в суде

Говорит, что закон о мобилизации писали без военных.

Процедура пересмотра решения военно-врачебной комиссии (ВВК) выписана не четко и достаточно сомнительной является возможность его обжалования в суде.

Об этом сказал военный психолог Андрей Козинчук в эфире Ранок.LIVE по поводу механизма обжалования решения военно-врачебной комиссии через суд.

"По поводу суда. Ну смотрите, это очень хорошо на бумаге. Большинство моих ребят-пехотинцев не имеет определенных юридических знаний и воли для того, чтобы сказать: "Здравствуйте, господин судья! Я протестую". Это, как раз наоборот, увеличит взятку. Процедура выписана не четко. Эта процедура, которую они прописали в законе, она написана людьми, которые сидят или на Банковой, или на Грушевского, это точно не военные писали. Нам ничего не понятно. Мы знаем, что те больные, которые есть, их не спишут, а их просто могут перевести в какое-то другое подразделение. Поэтому куцо, уродливо. Мне очень грустно, что эти люди советуются с юристами, а не с военными", - подчеркнул он.

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Козинчук подчеркнул, что закон писали без военных. "И это просто "мерзко", - отметил он.

Также он не верит, что выписанная процедура прохождения ВВК снимет проблему решения вопросов через взятки. "На счет процентности взяток, то я буду смеяться им в лицо, потому что я не верю что эта процедура исключает их применение", - отметил он. При этом даже предложил на себе проверить это, отметив, что он на службе, но ограниченно годен.

Мобилизация по-новому: последние новости

Как сообщал УНИАН, 4 мая вступил в силу закон об обеспечении прав военных на социальную защиту .

Согласно ему статуса "ограниченно годный" больше не будет, а все военнообязанные мужчины, которые имеют его, обязаны пройти повторную медкомиссию. В то же время отмена статуса "ограниченно годный к военной службе" не означает, что они автоматически становятся годными.

Согласно закону, у военнообязанных теперь будет два статуса: годный к военной службе и непригодный к военной службе. Мужчины в возрасте 18-60 лет, которые до этого имели статус "ограниченно годный", теперь должны снова пройти ВВК (военно-врачебную комиссию). Это предстоит сделать в течение 9 месяцев, то есть, до 4 февраля 2025 года. В частности это касается мужчин призывного возраста, которые получили инвалидность II или III группы после 24 февраля 2022 года - кроме военных.

Директор департамента здравоохранения Министерства обороны Украины Оксана Сухорукова отметила, что теперь годными к службе в армии могут признавать даже тех, кто страдает серьезными заболеваниями, но сохраняет достаточную функциональность. Это касается, в частности людей с диабетом и ВИЧ.

Сухорукова отметила, что военно-врачебная экспертиза не устанавливает диагноз, потому что его устанавливают врачи, в том числе степень ограничения функциональности, а задача ВВК - установить непригодность или пригодность к службе, учитывая имеющийся диагноз.

На вопрос будет ли процедура обжалования решения ВВК о пригодности или непригодности, Сухорукова отметила, что этот механим действует и сегодня и сохраняется и в дальнейшем. Решение ВВК можно обжаловать в ВВК высшего уровня, а после решения центрального ВВК, который является высшей структурой, но с которым не соглашается военнообязанный, то он может обратиться в суд. По ее словам, в новой процедуре есть отличие от сегодняшней - если ВВК, которая проводит рассмотрение жалобы военнообязанного, назначает ему переосвидетельствование или дополнительные обследования, то они проходят в другом учреждении здравоохранения, а не в том, заключение которого оспаривалось.

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