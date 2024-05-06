Его будут использовать в рамках миссии Polaris Dawn, которую наметили на 2024-й.

SpaceX представила скафандр Extravehicular Activity (EVA) Suit, предназначенный для выхода в открытый космос. Об этом компания Илона Маска сообщила на своем официальном сайте.

Новинку сконструировали на основе технологии существующих скафандров SpaceX, которые используют для полетов на космическом корабле Crew Dragon.

Скафандр отличают усовершенствованная система жизнеобеспечения, повышенная мобильность и улучшенная защита от космических условий. Он получил камеру и проекционный дисплей, который отображает информацию о состоянии костюма во время выхода в открытый космос.

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Впервые новую разработку используют во время миссии Polaris Dawn, которая предусматривает экспедицию на пилотируемом космическом корабле Crew Dragon на околоземную орбиту. В рамках нее запланирован первый в истории выход в открытый космос непрофессионального астронавта.

Известно, что в состав экипажа миссии войдет миллиардер Джаред Айзекман - основатель и генеральный директор Shift4 Payments, который участвовал в космической миссии Inspiration4.

Компания SpaceX - самое главное

Сейчас компания Маска активно реализует свой наиболее амбициозный проект - полностью многоразовую двухступенчатую сверхтяжелую систему Starship. Предполагается, что ее будут использовать, в частности, для полетов на Марс и Луну.

В марте SpaceX сделала третью попытку запуска Starship в космос. Испытания оказались лишь частично успешными: корабль удачно стартовал, однако при посадке он был потерян.

Предыдущий запуск Stars hip провели в ноябре прошлого года: он также оказался лишь частично удачным.

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