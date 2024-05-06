По его словам, украинский оборонно-промышленный комлекс имеет много потенциала, но нуждается в финансировании.

Вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель призывает европейские страны покупать оружие для Вооруженных сил Украины у украинских производителей оборонной промышленности. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Боррель сказал во время выступления на Форму оборонных индустрий Украина-ЕС.

"Мы должны структурно наращивать наши промышленные оборонные мощности. Это является ключевым в такой долгой войне на истощение как эта", - подчеркнул Боррель.

В этой связи, как сказал Высокий предсатвник ЕС, во время презентации Европейской оборонно-промышленной стратегии было предложено немедленно начать работу над интеграцией украинских оборонных компаний в оборонно-промышленную экосистему Евросоюза.

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"Мы должны интегрировать украинские оборонные мощности, с промышленной точки зрения, с нашими. Если говорить конкретно, это означает, в частности, содействие совместным закупкам между европейскими и украинскими оборонными промышленностями", - добавил Боррель.

По его словам, украинский оборонно-промышленный комлекс имеет много потенциала, но нуждается в финансировании.

Боррель отметил, что именно по этой причине проводится сегодняшний Форум, чтобы определить конкретные возможности для совместных инициатив между украинскими и европейскими компаниями, стимулировать украинское промышленное производство, помочь Украине в перевооружении и предоставлении финансирования.

Как отметил Высокий представитель ЕС, эта работа не начинается с нуля, потому что уже происходит много сотрудничества. В частности, несколько европейский компаний присоединились к совместному производству в Украине.

"Часто для того, чтобы перенести ремонт и обслуживание ближе к фронту, но также для производства артиллерийских снарядов", - отметил Боррель.

В то же время, он отметил, что надо расширять эту деятельность. По его словам, позже в этом году будет открыт Инновационный офис ЕС в Киеве для содействия установлению контактов между стартапами Украины и оборонными компаниями Европейского Союза.

Также Боррель напомнил, что в ЕС учредили Фонд помощи Украине в рамках Европейского фонда мира на сумму в 5 млрд евро. Кроме того, как только страны-члены ЕС согласуют применение доходов с российских обездвиженных активов, эти ресурсы будут перенаправлены на нужды Украины с целью удовлетворения немедленных военных потребностей и будут направляться непосредственно в украинскую оборонную промышленность.

"Это мое намерение. Эти средства должны быть направлены в Украину для того, чтобы сделать так, чтобы украинцы сами производили на своей территории и были близки к своим потребностям - экономили на транспортных расходах и избегали задержек", - подчеркнул Боррель.

Он отметил, что надо быть более креативными в открытии новых путей поставки военной помощи в Украину.

Как отметил Боррель, Дания продемонстрировала пример, когда начала путь прямого инвестирования в украинскую оборонную индустрию.

"Закупка техники у украинских компаний или у совместных европейских и украинских предприятий, созданных в Украине, это вариант, который мы изучим совместно со странами-членами", - подчеркнул Боррель.

Он отметил, что важное значение для победы играют инновации и смелость.

"Если военная техника, в которой нуждается Украина, может быть быстро изготовлена украинской оборонной промышленностью, тогда, я скажу, что давайте покупать у нее. Давайте поможем им производить у себя. И давайте предоставим финансовые возможности для закупок у промышленности", - сказал Боррель.

Производство оружия в Украине - детали

По данным издания The Associated Press, Украине нужно любое преимущество, чтобы отбить Россию от своей территории. Одним из таких факторов является небольшая, но быстрорастущая оборонная промышленность, которую правительство заливает деньгами, надеясь, что всплеск производства оружия и боеприпасов поможет переломить ситуацию. Отмечается, что такие усилия резко возросли за последний год. Правительство Украины выделило почти 1,4 миллиарда долларов в 2024 году на закупку и разработку вооружений - в 20 раз больше, чем до полномасштабного вторжения России.

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