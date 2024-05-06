Она эмоционально выразила свою позицию в сети.

Известная блогерша Анна Алхим, которая недавно заявляла, что не планирует переходить на украинский и вести блог на государственном языке, снова попала в скандал из-за языкового вопроса.

Она рассказала об инциденте на дороге, который произошел между ней и мужчинами в военной форме. По ее словам, водитель не уступил ей на трассе и сигналил, поэтому блогерша решила выяснить причину.

"Объехала их и поехала дальше. А они в Борисполе на светофоре обгоняют, я догоняю, останавливаюсь, открываю окно, двое мужчин в военной форме. Открываю окно, говорю: "У вас какие-то вопросы ко мне?". Забыла уточнить, это львовские. Львовские номера, львовские два мужчины. Я ему еще раз задаю вопрос: "У вас ко мне какие-то вопросы, что это было?". Он мне говорит: "Я не понимаю вашего языка, на каком языке вы разговариваете? Дама, я вас не понимаю". Иди на х*й я ему хотела сказать, но я не успела, ведь он мне это сказал", - рассказала Алхим в Instagram.

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Она также отметила, что хотела плюнуть в лицо мужчине, но этого не сделала. И, по словам Алхим, именно во Львове случаются с ней какие-то инциденты.

"Я понимаю, что есть люди плохие, есть люди добрые. У нас война не только между странами, но и между областями. Люди воюют между собой вместо того, чтобы объединяться. Я не разделяю людей на: это харьковские, это киевские, это львовские. Но с*к* именно почему-то во Львове постоянно какая-то х*йн*. Если вам не нравится, что здесь разговаривают на русском языке, почему вас так много в Киеве? Я не могу понять. Б*я*ь, куда ни глянешь ВС, ВС,ВС. Сидите в своем Львове, разговаривайте на своем языке, украинском... Он меня, кстати, даже снял на камеру", - заявила блогерша.

Позже Анна попросила оставить ее в покое и не писать хейт на этот счет.

Напомним, ранее блогер Алхим назвала украинцев из западных областей "заводом дебилов".

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