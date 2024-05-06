Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 39,84 грн, евро – 42,92 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 6 мая, снизился на 5 копеек и составляет 39,85 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня также ослаб на 5 копеек и составляет 42,90 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,25 грн, евро – по курсу 41,90 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился – 39,84 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подорожал на 18 копеек и составляет 42,92 грн.

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В валютных обменниках Киева доллар не изменился и составляет 39,84 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,72 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня подорожал на 4 копейки и составляет 42,90 грн/евро (курс продажи – 42,75 грн/евро).

В инфляционном отчете НБУ сообщается, что со второй половины марта спрос на иностранную валюту вырос: это обусловлено сезонным увеличением потребности в ней со стороны импортеров удобрений и средств защиты растений во время весенне-полевых работ, кроме того, увеличились расходы бюджета, в том числе после поступления международной финансовой помощи. В результате официальный обменный курс гривни к доллару колебался в обе стороны.

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