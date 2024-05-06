Существенных осадков в столице не будет.

Сегодня, 6 мая, в Киеве ожидается теплый и даже жаркий день, а уже завтра температура резко снизится. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Утром столбики термометров в столице покажут +18°, днем температура поднимется до +26°, а вечером снизится до +23°. Ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков.

Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление пониженное - 742 миллиметра ртутного столба.

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Погода 6 мая - прогноз по Украине

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +21°, гроза.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +22°, небольшой дождь.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +22°, дождь с грозой.

В Тернополе 6 мая ночью будет +11°, днем +23°, небольшая облачность, ливень.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +21°, дождь с грозой.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +24°, гроза.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +14°, днем +24°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +10°, днем +23°, гроза.

В Виннице сегодня будет +10°...+25°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Житомире в понедельникночью будет +12°, днем +22°, небольшая облачность, ливень.

В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+23°, небольшая облачность, ливень.

В Черкассах сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +24°.

В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +25°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +11°...+23°.

В Одессе 6 мая - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +19°.

В Херсоне в понедельникночью будет +9°, днем +22°, практически безоблачно.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +22°.

В Запорожье температура ночью +12°, днем +23°, пнебольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +9°, а днем +22°, небольшая облачность, гроза.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +23°.

В Днепре температура ночью будет +12°, днем +23°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +4°...+18°.

В Краматорске сегодня ясно и безоблачно, температура ночью +9°, днем +23°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +9°, днем +23°.

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