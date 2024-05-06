Сегодня, 6 мая, в Киеве ожидается теплый и даже жаркий день, а уже завтра температура резко снизится. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Утром столбики термометров в столице покажут +18°, днем температура поднимется до +26°, а вечером снизится до +23°. Ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков.
Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление пониженное - 742 миллиметра ртутного столба.
Погода 6 мая - прогноз по Украине
Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +21°, гроза.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +22°, небольшой дождь.
В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +22°, дождь с грозой.
В Тернополе 6 мая ночью будет +11°, днем +23°, небольшая облачность, ливень.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +21°, дождь с грозой.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +24°, гроза.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +14°, днем +24°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +10°, днем +23°, гроза.
В Виннице сегодня будет +10°...+25°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Житомире в понедельникночью будет +12°, днем +22°, небольшая облачность, ливень.
В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+23°, небольшая облачность, ливень.
В Черкассах сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +24°.
В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +25°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +11°...+23°.
В Одессе 6 мая - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +19°.
В Херсоне в понедельникночью будет +9°, днем +22°, практически безоблачно.
В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +22°.
В Запорожье температура ночью +12°, днем +23°, пнебольшая облачность.
В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +9°, а днем +22°, небольшая облачность, гроза.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +23°.
В Днепре температура ночью будет +12°, днем +23°, небольшая облачность.
В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +4°...+18°.
В Краматорске сегодня ясно и безоблачно, температура ночью +9°, днем +23°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +9°, днем +23°.