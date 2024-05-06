На входе в Севастопольскую бухту российские военные устанавливают дополнительные баржи.

Россияне пытаются защитить остатки своего флота в оккупированном Севастополе от атак украинских морских дронов. Как пишет тг-канал "Крымский ветер", с этой целью на входе в Севастопольскую бухту российские военные устанавливают дополнительные баржи.

Как отмечает мониторинговая группа "Крымского ветра" со ссылкой на данные спутниковой съемки, первые две баржи были притоплены там с 5 по 10 апреля.

Также мониторинговая группа "Крымского ветра" напоминает, что все носители крылатых ракет "Калибр" и другие значимые корабли Черноморский флот перевел на военно-морскую базу в Новороссийск, впрочем, украинские морские дроны туда тоже достают.

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Последняя атака на российский флот в Крыму

Сегодня стало известно, что украинский дрон "Магура V5" поразил скоростной катер россиян в Крыму, в районе бухты Узкая. Позже в разведке показали видео, на котором запечатлен момент удара по катеру.

Ранее с помощью ударных морских дронов Magura V5 уже были уничтожены российские корабли "Цезарь Куников", "Ивановец", "Сергей Котов", "Акула" и "Серна", а также поврежден "Иван Хурс".

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