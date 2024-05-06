Кабмин разработал схему, предусматривающую бронирование для украинцев, имеющих зарплату свыше 35 тыс. грн.

Проведение эффективной мобилизации является ключевым вызовом для действующей власти, ведь введение бронирования по уровню зарплаты провоцирует рост социальной напряженности в украинском обществе и подрывает доверие к власти. Об этом написал директор "Института мировой политики" Евгений Магда.

"Я уже писал о "зарплатной" модели, которая предусматривает бронирование только для тех, кто зарабатывает более 35 тысяч, объясняя, почему она провальная. Показательно, что к этим доводам (конечно, не только к ним) прислушались в Верховной Раде, откуда сообщили, что сняли с рассмотрения перспективу введения "налога на страх". Однако, как выяснилось, в правительстве за эту идею до сих пор держатся. Причем лоббируют ее, как ни абсурдно, премьер Денис Шмыгаль и его первый заместитель, министр экономики Юлия Свириденко. Напомню, что это те люди, которые должны защищать и развивать экономику, а не людей с высокими зарплатами", - отметил Магда.

Он подчеркнул, что подобная избирательность в итоге будет дорого стоить этим чиновникам, ведь в Украине более половины работающих имеет зарплату 20 тысяч гривень и меньше, а более 35 тысяч гривень - только 10%.

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"Предлагая "налог на страх", руководители правительства провоцируют рост социальной напряженности в истощенном войной украинском обществе. Это, мягко говоря, недальновидно, не проще ли сохранить существующую схему бронирования, которая хоть и не идеальна, но доказала свою эффективность?", - резюмировал Магда.

Как известно, Кабмин разработал схему, предусматривающую бронирование для украинцев, которые имеют зарплату более 35 тыс. грн. Также правительственный документ предусматривает 100%-ное бронирование для чиновников ранга А, полицейских, а также для работников топливно-энергетического комплекса.

Эта модель вызвала волну критики в украинском обществе: адвокаты заявили о нарушении конституционных прав, а военные - о том, что эта идея поддерживает идею "войны для бедных". Экономисты же напомнили, что сама идея бронирования заключается не в том, чтобы спасти кого-то от службы, а чтобы не допустить обвала экономики. Поэтому прежде всего модели бронирования правительству нужно обсудить с украинскими работодателями.