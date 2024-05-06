Проведение эффективной мобилизации является ключевым вызовом для действующей власти, ведь введение бронирования по уровню зарплаты провоцирует рост социальной напряженности в украинском обществе и подрывает доверие к власти. Об этом написал директор "Института мировой политики" Евгений Магда.
"Я уже писал о "зарплатной" модели, которая предусматривает бронирование только для тех, кто зарабатывает более 35 тысяч, объясняя, почему она провальная. Показательно, что к этим доводам (конечно, не только к ним) прислушались в Верховной Раде, откуда сообщили, что сняли с рассмотрения перспективу введения "налога на страх". Однако, как выяснилось, в правительстве за эту идею до сих пор держатся. Причем лоббируют ее, как ни абсурдно, премьер Денис Шмыгаль и его первый заместитель, министр экономики Юлия Свириденко. Напомню, что это те люди, которые должны защищать и развивать экономику, а не людей с высокими зарплатами", - отметил Магда.
Он подчеркнул, что подобная избирательность в итоге будет дорого стоить этим чиновникам, ведь в Украине более половины работающих имеет зарплату 20 тысяч гривень и меньше, а более 35 тысяч гривень - только 10%.
"Предлагая "налог на страх", руководители правительства провоцируют рост социальной напряженности в истощенном войной украинском обществе. Это, мягко говоря, недальновидно, не проще ли сохранить существующую схему бронирования, которая хоть и не идеальна, но доказала свою эффективность?", - резюмировал Магда.
Как известно, Кабмин разработал схему, предусматривающую бронирование для украинцев, которые имеют зарплату более 35 тыс. грн. Также правительственный документ предусматривает 100%-ное бронирование для чиновников ранга А, полицейских, а также для работников топливно-энергетического комплекса.
Эта модель вызвала волну критики в украинском обществе: адвокаты заявили о нарушении конституционных прав, а военные - о том, что эта идея поддерживает идею "войны для бедных". Экономисты же напомнили, что сама идея бронирования заключается не в том, чтобы спасти кого-то от службы, а чтобы не допустить обвала экономики. Поэтому прежде всего модели бронирования правительству нужно обсудить с украинскими работодателями.