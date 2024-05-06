Она долгое время боролась с этой проблемой.

Украинская актриса Анастасия Цимбалару, которая известна по сериалам "Женский доктор", "Папик", "Разница в возрасте", "Скажи мне правду" и другим киноработам, рассказала о проблемах, которые были у нее в прошлом. Оказалось, что девушка страдала от расстройства пищевого поведения (РПП).

Актриса заявила, что решилась рассказать об этом, чтобы поддержать всех женщин, которым навязывают стандарты красоты.

"В течение нескольких лет это было для меня чрезвычайно сложное время борьбы с собственными зависимостями, комплексами и страшными последствиями. Многие стесняются говорить на эту тему, но я считаю, что во времена вымышленных идеалов, "вылизанных" социальных сетей, где отовсюду нас убеждают, что стройное тело - один из главных критериев твоей красоты, мы должны быть смелыми, чтобы на своем примере показать - проблема существует и знакома многим! И стесняться ее не стоит", - написала Анастасия в своем Instagram и поделилась старыми фото.

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Она добавила, что сначала пыталась регулировать процесс и просто не есть ничего. Однако на весах было примерно 70 кг и это ей не нравилось. Позже Цимбалару смогла похудеть на 10 кг, но отношения с едой все равно не налаживались. Однако сейчас девушка отмечает, что спорт, дисциплина и здоровое отношение к еде сделали свое дело:

"Очень надеюсь, что моя история сможет вдохновить девушек не замалчивать проблему, если она есть, обращаться за помощью и начать свой путь исцеления! И самое главное, моя исповедь еще раз напомнит, что не существует ничего и никого идеального в этом мире! А самая большая ценность жизни - ваше здоровье и стабильное психологическое состояние! Цените и берегите себя".

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