Последний раз ежедневный экспорт падал ниже 2 млн баррелей в середине 2020 года.

В апреле 2024 года российский экспорт нефтепродуктов упал до минимума, который наблюдался в период пендемии. Это связано с атаками украинских беспилотников на российские НПЗ, а также последствиями наводнения. Об этом свидетельствуют данные S&P Global Commodities at Sea.

Так, морские экспортные отгрузки дизельного топлива, мазута, нефти и других продуктов нефтепереработки в апреле снизились на 360 000 баррелей в сутки по сравнению с мартом и почти на 700 000 баррелей в сутки по сравнению с январем, когда Украина начала шквал дальних ударов дронов по российским нефтеперерабатывающим мощностям. К тому же наводнение также вывело из строя Орский нефтеперерабатывающий завод мощностью 116 000 б/с на две недели.

По словам аналитиков, последний раз экспорт российской продукции падал ниже 2 млн баррелей в день во время пика карантина из-за Covid-19 в середине 2020 года.

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После трехнедельного перерыва 27 апреля Украина осуществила один из самых масштабных ударов беспилотников, в результате чего были повреждены Ильский и Славянский НПЗ. 30 апреля на российском Рязанском НПЗ мощностью 342 тыс. произошел пожар после нового удара беспилотника.

По оценкам S&P Global, сейчас в РФ около 600 000 баррелей в сутки нефтеперерабатывающих мощностей не работают, по сравнению с более 1 миллионом баррелей в прошлом месяце.

Эксперты отмечают, что Россия умеет быстро восстанавливать поврежденные мощности и увеличивать поступления сырой нефти на заводы, которые не пострадали. Поэтому некоторые наблюдатели за рынком снизили ожидания относительно потенциальных шоков предложения из-за влияния экспорта. РФ также пытается закрыть любой региональный дефицит топлива, отдавая приоритет транспортировке по железной дороге.

"Российская нефтяная промышленность в очередной раз доказала свою устойчивость, поскольку на восстановление работы нефтеперерабатывающих заводов, пострадавших от атак беспилотников, понадобилось в среднем всего три недели. Тем не менее, быстрорастущая местная индустрия дронов и увеличение дальности полета украинских беспилотников будут оставаться угрозой для российской энергетической инфраструктуры. Мы ожидаем, что экспорт российских нефтепродуктов останется слабым в мае и постепенно вернется к нормальному уровню, если не будет дальнейших атак", – отмечают аналитики.

Атаки дронов на НПЗ в России

Ранее УНИАН писал, что экспорт дизельного топлива и газойля из российских портов в прошлом месяце обвалился на 26%, до 3,07 млн тонн. Уменьшение объемов перевалки наблюдали в портах Балтии, на Черном море и Дальнем Востоке.

Военный эксперт Иван Ступак заявил, что Украину ничто не сдерживает в уничтожении российской нефтеперерабатывающей отрасли. Он напомнил, что еще несколько недель назад американские чиновники очень настойчиво просили Украину совсем не бить по российским НПЗ.

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