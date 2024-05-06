В целом в Украине ожидается похолодание

В Украине ожидается похолодание и заморозки. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

"Со вторника, начиная с севера и запада Украины, ожидается снижение температуры воздуха", - сообщила она.

В целом, по ее словам, вся текущая неделя будет преимущественно свежей, а в середине недели вероятны заморозки.

Видео дня

"Заморозки в такое время - нормальное явление", - добавила специалист.

Ухудшениепогоды в Украине - прогноз

Сегодня, 6 мая, по данным Наталки Диденко, в Украине будет очень тепло, но не обойдется без дождей и сильных порывов ветра. Так, по ее прогнозу, температура воздуха в Украине в течение дня составит +20...+25 градусов.

В западных и северных областях пройдут дожди, возможно с грозами. К вечеру осадки доберутся и до Винницкой области.

"Ветер будет с юго-запада, умеренный, временами порывистый", - предупреждает синоптик.

В Киеве, по ее данным, понедельник также предполагается теплым, ведь столбики термометров покажут днем +22...+24 градуса. Однако местами пройдет кратковременный дождь и даже возможна гроза.

О похолодании в Украине свидетельствуют и данные Погода УНИАН. Ожидается, что в ближайшие дни температура снизится по всей стране, местами будет не выше +11...+16 градусов.

Вас также могут заинтересовать новости: