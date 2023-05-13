По словам президента, пока доподлинно известно о 19 тыс. 393 похищенных Россией ребенка.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество незаконно вывезенных с временно оккупированных территорий Украины в Россию детей может быть значительно больше 19 тысяч, ведь в захваченных регионах находилось не менее 200 тысяч украинских детей.

Как передает корреспондент УНИАН, во время совместного брифинга в Риме с премьер-министром Италии Джорджей Мелони президент Украины подчеркнул, что похищение Россией украинских детей - это особенно чувствительная тема для него и всех украинцев.

"Тысячи украинских детей вывезены силой на территорию государства-агрессора. Доподлинно - есть полностью вся аналитика - известно о 19 тыс. 393 ребенка, это уже конкретика с именами и фамилиями и датой их вывоза. Они украдены Россией", - сказал он.

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Зеленский также в очередной раз подчеркнул, что количество похищенных Россией украинских детей может быть значительно больше, потому что по меньшей мере 200 тысяч детей находились на территориях, которые оккупировала Россия.

"И мы не знаем о судьбах этих детишек... но знаем, что российская власть не только разлучает детей с родными, но и учит ненавидеть Украину. Поэтому мы должны действовать максимально быстро, чтобы вернуть наших украденных детей", - подчеркнул глава государства.

Преступления россиян против украинских детей - официальные данные

Как известно, по данным Национального информационного бюро в результате российской агрессии против Украины погибло 480 детей, еще более 968 - получили ранения различной степени тяжести.

Кроме того, 19 тыс. 393 ребенка Россия незаконно вывезла из Украины на свои территории. В то же время, украинской власти удалось вернуть 364 детей.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, детей размещают в российских детдомах и отдают на усыновление россиянам.

Лубинец отметил, что большое количество российских семей берут украинских детей на усыновление, чтобы заработать, ведь государство выплачивает им помощь.

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