Здание повреждено, обошлось без пострадавших.

В Чернигове полиция расследует обстоятельства взрыва в помещении банка, который прогремел ночью.

Как сообщили в отделе коммуникаций полиции Черниговской области, сегодня около 4-х утра в полицию поступило сообщение о взрыве в помещении банка в центре Чернигова. В результате взрыва произошел пожар, здание повреждено. Пострадавших людей нет.

На месте происшествия работают спасатели ГСЧС, следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники, руководство ГУНП в Черниговской области и Черниговского райуправления полиции.

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Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем взрыва). Полиция работает на месте происшествия.

Жители центра города слышали взрыв, и его связывали с вражескими обстрелами. Как рассказала одна черниговчанка, она проснулась ночью от громкого взрыва и сразу проверила, есть ли воздушная тревога - не было, поэтому успокоилась и подумала, что, видимо, показалось.

Как добавили в ГСЧС, в результате взрыва произошло разрушение конструкций здания с последующим горением на площади 140 кв.м. Повреждены также три припаркованных рядом автомобиля.

"Чрезвычайникам понадобился почти час, чтобы ликвидировать пожар и начать разбор разрушенных конструкций помещения", - добавили в ведомстве.

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