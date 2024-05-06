Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.

В Сумской областной военной администрации рассказали о последствиях ночной атаки российских оккупантов по области.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале ОВА, в ночь на 6 мая враг нанес авиационные удары по энергетической системе Сумщины.

"Силами подразделений противовоздушной обороны ВСУ было сбито 12 ударных БпЛА типа "Шахед". В результате атаки россиян без электроэнергии остались населенные пункты Сумского, Роменского и Ахтырского районов", - отметили в ОВА.

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Благодаря действиям аварийных служб и энергетиков, ночью электроснабжение в пострадавших районах и частично в городе Сумы было восстановлено. Впрочем, работы еще продолжаются.

Кроме того, в экстренном порядке была созвана комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в ходе которой приняты решения по восстановлению работы объектов критической инфраструктуры за счет аварийных источников питания.

Также отмечается, что на местах развернуты и готовы оказывать помощь пункты несокрушимости.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 мая в Сумах прогремел громкий взрыв. Ночью в городе из-за массированной атаки "шахедов" объекты критической инфраструктуры переводили на резервное питание.

В ОВА объяснили, что российские оккупанты нанесли авиационный удар по энергетическим объектам области, ведутся восстановительные работы.

Сообщалось, что проблемы со светом возникли не только в Сумах, но и в Лебедине, Белополье и Ахтырке. В областном центре также частично отсутствовало водоснабжение.

Утром 6 мая командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук сообщил, что в ночь на 6 мая российские захватчики атаковали с северного направления 13-ю ударными беспилотниками типа Shahed-131/136, район пусков - Курская область России.

В результате боевой работы мобильными огневыми группами Сил обороны Украины было уничтожено 12 вражеских ударных БпЛА в Сумской области.

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