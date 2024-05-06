Украина ищет возможности за европейские средства профинансировать закупку у частных украинских производителей различных видов вооружения для ВСУ.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что Дания и Канада согласились выделить средства на производство оружия непосредственно в Украине. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на Форуме оборонных индустрий Украина-ЕС.

"Главная наша задача - найти дополнительное финансирование для Сил обороны Украины. Моя задача - получить это финансирование на производство в Украине, поскольку мы уже способны. У нас есть дополнительные незаконтрактованные способности. Мы хотим, чтобы они были профинансированы за счет европейских средств", - подчеркнул Камышин.

Министр рассказал, что в Украине есть инициатива "Оружейники", и уже две зарубежные страны согласились профинансировать производство в Украине: "Это - Дания и Канада. И мы ищем дополнительные средства сегодня для того, чтобы производить больше в Украине".

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Камышин пояснил, что иностранные партнеры могут выделить средства на производство в Украине, начиная от бронетехники, заканчивая системами беспилотных, летательных и наземных комплексов.

"И сегодня все эти вещи можно производить в Украине в большем объеме, и это самый быстрый и правильный способ как помочь нашим Силам обороны", - добавил министр.

Также он акцентировал, что Украина должна бороться за средства, которые могут поступить от арестованных российских активов: "Речь идет о миллиардах евро".

Как сообщал УНИАН, вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель призвал европейские страны покупать оружие для Вооруженных сил Украины у украинских производителей оборонной промышленности:

"Мы должны структурно наращивать наши промышленные оборонные мощности. Это является ключевым в такой долгой войне на истощение как эта".

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