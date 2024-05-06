Обновить свои данные военнообязанные смогут как при личном визите в ТЦК, так и онлайн.

Новый закон о мобилизации, который президент Украины подписал 16 апреля, вступает в силу с 18 мая. Согласно документу все военнообязанные украинцы, начиная с этой даты, должны в течение 60 дней обновить свои данные. Рассказываем, что для этого нужно, куда обращаться и как это сделать без визита в военкомат.

Как обновить данные в военкомате - куда необходимо обратиться и с какими документами

Обновить свои персональные данные военнообязанные украинцы могут в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) или в центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ). Отметим, что это правило касается всех военнообязанных, в том числе и тех, кому положена отсрочка от мобилизации.

Для обновления данных в ТЦК или ЦПАУ нужно взять такие документы:

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украинский паспорт;

идентификационный код;

военный билет (временное удостоверение);

медицинские документы;

справку об образовании.

Водительские права будут необходимы в случае службы водителем.

Если у военнообязанного есть отсрочка от мобилизации, то с собой нужно будет также взять документы, подтверждающие это. Также если есть какие-либо документы о состоянии здоровья, которых нет системе Helsi (к ней имеет доступ ВВК), то их также необходимо подготовить, а в случае инвалидности нужна будет справка МСЭК (медико-социальной экспертной комиссии).

Как обновить данные в ТЦК без личного визита

С 18 мая должен заработать электронный кабинет призывника, в котором военнообязанные смогут самостоятельно обновить персональные данные.

Для этого, как рассказала замминистра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире Радио Свобода, нужно будет:

скачать мобильное приложение (в App Store или в Google Play Market);

авторизоваться в нем;

заполнить необходимые "поля", в частности, указать номер телефона, электронную почту и фактический адрес проживания.

Сейчас, по словам замминистра, идет работа над тем, чтобы после авторизации в приложении и заполнении этих трех пунктов, человек мог сразу получить информацию из базы "Оберіг" и посмотреть, какие данные есть о нем в реестре.

Если в дальнейшем потребуется, тогда ТЦК уже будет самостоятельно связываться с военнообязанным.

Напомним, что электронный кабинет призывника не является обязанностью - его можно создавать по желанию, поэтому наказания за отсутствия кабинета не будет. При этом, если у кто-то из военнообязанных хочет уточнить свои данные уже сейчас, то он может сделать это, не дожидаясь вступления в силу нового закона о мобилизации.

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