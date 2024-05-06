Сергей Згурец отметил, что речь идет о совершенно новом образце, поскольку боеприпасов с такой дальностью сейчас нет.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец прокомментировал заявление руководства компании Rheinmetall о том, что Украине будут переданы экспериментальные артснаряды с дальностью 100 км.

Как отметил Згурец в эфире "Эспрессо", "это достаточно оптимистичное утверждение, потому что до сих пор на самом деле нет боеприпасов с такой дальностью". При этом он добавил, что украинская армия фактически уже использовала высокоточные снаряды для артиллерии с дальностью 70 км - это были боеприпасы, которые разрабатывались немцами и итальянцами, и ВСУ получили где-то 255 таких снарядов.

"Теперь мы говорим о совершенно новом образце, о виде и возможностях которого еще не знаем... Никакой предварительной информации об этих образцах боеприпасов я в арсенале Rheinmetall пока не нашел", - прокомментировал Згурец.

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По его словам, Rheinmetall пытается двигаться в таком перспективном направлении и разрабатывает новые образцы боеприпасов.

"Есть более весомая составляющая помощи этой немецкой компании - изготовление боеприпасов. Знаем, что Rheinmetall до конца года должен выйти на показатели в 700 тыс. снарядов калибра 155 мм, это фактически львиная доля того, что будут производить страны ЕС и НАТО. Также нам известно, что Rheinmetall открывает новое предприятие в Саксонии, где будет производить с 2025 года еще 200 тыс. боеприпасов. Помним, еще в феврале руководство Минстратегпрома объявляло, что вместе с Rheinmetall достигнута договоренность о создании завода по производству боеприпасов в Украине, которое будет производить где-то более 100 тыс. в год", - отметил военный эксперт.

Снаряды от Rheinmetall для Украины

Немецкий оборонный концерн Rhainmetall анонсировал поставки новых артиллерийских боеприпасов в рамках оборонной помощи Украине.

По словам главы компании Армина Паппергера, в этом году Rheinmetall должен поставить "сотни тысяч" артиллерийских боеприпасов для ВСУ. Среди них будут прототипы с дальностью до 100 км.

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