В то же время Россия продолжает увеличивать ракетные удары по железнодорожной инфраструктуре Украины.

С начала 2024 года "Укрзализныця" перевезла рекордное за время полномасштабного вторжения России на Украину количество грузов на экспорт. За январь-апрель 2024 года по железной дороге в экспортном сообщении было перевезено 30,4 млн тонн грузов. Это на 48,8% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

"Несмотря на то, что враг активизировал свои удары по железнодорожной инфраструктуре, по результатам работы в течение последних 4 месяцев имеем рекордный показатель перевезенных грузов на этом сообщении", – отметил председатель правления "Укрзализныци" Евгений Лященко.

Отмечается, что среди основных грузов, которые экспортировались по железной дороге в 2024 году были:

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зерно – 12,9 млн тонн;

железная и марганцевая руда – 12,5 млн тонн;

черные металлы – 1,6 млн тонн;

минстройматериалы – 867 тыс тонн.

Всего за январь-апрель 2024 года было перевезено 59,9 млн тонн грузов, что на 28,7% больше аналогичного периода прошлого года.

Украинская железная дорога – последние новости

В начале мая стало известно, что "Укрзализныця" резко нарастила дальние перевозки пассажиров. Так, в январе-апреле УЗ перевезла в дальнем сообщении 8,43 млн пассажиров, или на четверть больше, чем в прошлом году за аналогичный период.

"Укрзализныця" недавно открыла для всех украинцев доступ в своем приложении к сервису мониторинга билетов с возможностью автовыкупа.

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