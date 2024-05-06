Несмотря на осадки в Украине будет комофортная температура.

Сегодня, 6 мая, в Украине будет очень тепло, но местами ожидаются порывы ветра, дожди и грозы. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Понедельник в Украине ожидается с теплой погодой. Максимальная температура воздуха в течение дня +20...+25 градусов. Идеальные градусы!" - говорит Наталья Диденко.

Дожди, возможно с грозами, по словам Наталки Диденко, пройдут сегодня в западных и северных областях. А вечером еще и дойдут до Винницкой области. На остальной территории Украины - восток, юг и большинство центра - без осадков.

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"Ветер будет с юго-запада, умеренный, временами порывистый", - предупреждает синоптик.

Погода в Киеве - прогноз синоптика

В Киеве понедельник предполагается еще теплым, говорит синоптик, днем будет +22...+24 градуса. "Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза", - прогнозирует Наталка Диденко.

По данным синоптиков, сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. В западных, северных и в большинстве центральных областей днем пройдут умеренные кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер будет преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, днем в западных и северных областях местами порывы 15-18 м/с.

Температура днем +20°...+25°, в Карпатах и на побережье морей будет свежее, +14°...+19°.

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