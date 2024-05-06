Новый сезон хитового сериала от Netflix будет поделен на две части.

Стриминговый сервис Netflix наконец объявил дату выхода четвертого сезона популярного романтически-комедийного сериала "Эмили в Париже" (Emily in Paris), который на данный момент является одним из его самых успешных проектов.

В частности, из опубликованного на YouTube-канале Netflix ролика-анонса стало известно, что релиз нового сезона хитового шоу будет разделен на две части – первые пять эпизодов выйдут 15 августа 2024 года, а еще пять станут доступны 12 сентября 2024 года.

Сериал "Эмили в Париже" – интересные факты

Сериал рассказывает об американке Эмили Купер, которая переезжает жить в столицу Франции из-за работы и постоянно попадает в курьезные ситуации, связанные с национальными стереотипами. Параллельно Эмили пытается наладить нормальные отношения со своими коллегами-французами, найти настоящих друзей и, конечно, разобраться со своими романтическими дилеммами, сделав выбор между страстным французским шеф-поваром Габриэлем и прагматичным британским банкиром Алфи.

Главные роли в сериале исполняют Лили Коллинз ("Белоснежка: Месть гномов", "Орудия смерти: Город костей", "Манк"), Эшли Парк (сериалы "Ссора", "Убийства в одном здании"), Лукас Браво ("Билет в рай", "Миссис Харрис едет в Париж") и другие.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперт по путешествиям Дейл Петерсон, которая какое-то время прожила в Париже, рассказала о восьми главных ошибках, которые допускают туристы, впервые посещающие французскую столицу. Среди прочего, она призвала не копировать героиню сериала "Эмили в Париже".

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