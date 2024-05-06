Теперь с принятием нового закона о мобилизации правила предоставления отсрочки изменились.

В Украине во время всеобщей мобилизации и военного положения мужчины призывного возраста получают повестки, после чего должны вступить в ряды ВСУ. Однако некоторые военнообязанные имеют право на отсрочку от мобилизации. Поэтому многих мужчин интересует вопрос, могут ли они получить отсрочку, если учатся на магистратуре и имеют диплом специалиста, однако по другой специальности.

Как отметил юрист Андрей Топчий, согласно ч. 3 ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (в новой редакции), призыву на военную службу по мобилизации, на особый период не подлежат соискатели профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования.

Также они не могут быть мобилизованы, если получают уровень образования, который выше ранее полученного уровня образования в последовательности, определенной частью второй статьи 10 Закона Украины "Об образовании" и докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру.

Видео дня

Поэтому в соответствии с ч. 2 ст. 10 ЗУ "Об образовании", уровнями образования являются:

дошкольное образование;

начальное образование;

базовое среднее образование;

профильное среднее образование;

первый (начальный) уровень профессионального (профессионально-технического) образования;

второй (базовый) уровень профессионального (профессионально-технического) образования;

третий (высший) уровень профессионального (профессионально-технического) образования;

профессиональное предвысшее образование;

начальный уровень (короткий цикл) высшего образования;

первый (бакалаврский) уровень высшего образования;

второй (магистерский) уровень высшего образования;

третий (образовательно-научный/образовательно-творческий) уровень высшего образования.

"В соответствии с п. 2 ч. 2 Переходных положений ЗУ "О высшем образовании", высшее образование по образовательно-квалификационному уровню специалиста (полное высшее образование) после вступления в силу этого Закона приравнивается к высшему образованию степени магистра. Следовательно, лицо уже получило магистерский уровень образования. Поэтому повторное поступление в магистратуру не приведет к предоставлению такому лицу права на отсрочку", - объяснил юрист.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, недавно стало известно о серьезной проблеме с мобилизацией в Сумской области. В начале мая сотрудники регионального ТЦК и СП проводили общее оповещение и в течение длительного времени в центре села Степановка видели только стариков или женщин, однако не встретили мужчин призывного возраста. Руководитель службы связей с общественностью Сумского областного ТЦК и СП Александр Бондаренко рассказал, почему так происходит.

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации №10449, который начнет действовать с 18 мая 2024 года. По этому законопроекту, прийти в ТЦК и пройти ВВК обязаны будут многие военнообязанные. Поэтому УНИАН рассказал, кто не должен идти в ТЦК с 18 мая.

Вас также могут заинтересовать новости: