Многие хозяйки думают, что чем дольше первое блюдо стоит, тем вкуснее становится.

Каждая женщина должна знать, как дольше сохранить борщ вкусным и свежим, но многие делают всё неправильно. Считается, что традиционное украинское блюдо обязательно нужно настаивать, иначе вкус будет "не тот". Узнайте, как хранить борщ правильно.

Сколько хранится борщ с мясом в холодильнике - точный срок

Методом проб и ошибок было обнаружено, что первое блюдо, сваренное на мясном бульоне, имеет срок годности 72 часа. После этого он начинает медленно киснуть и приобретать посторонние запахи и вкусы. Если в составе борща есть копчености, то блюдо может "прожить" до 2 суток. Продлить на 1-2 дня срок годности такого обеда можно с помощью лимонной кислоты или уксуса (их нужно добавлять в процессе готовки).

Что касается того, сколько хранится борщ без мяса в холодильнике, то в этом случае суп простоит до двух дней при условии, что температура рефрижератора не поднимается выше 2-5 градусов Цельсия. Наличие зелени в борще уменьшает срок годности - если вы добавили петрушку или укроп прямо в кастрюлю, то лучше успеть съесть первое блюдо за 48 часов. Для того чтобы не торопиться, украшайте ароматной зеленью борщ прямо в тарелку - порционно.

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Даже если вы не знаете о сроках годности борща, то обязаны запомнить, как понять, что борщ испортился. Любые оттенки кислого запаха, который при нагревании блюда усиливается, странный осадок в кастрюле, гнилостный привкус, пузырьки или пена в кастрюле - явные признаки испорченного продукта. Есть такой борщ уже не стоит - это может быть опасным для здоровья.

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