У этой диеты есть свои преимущества и риски.

Диета 80/10/10 - это популярный подход к питанию, введенный бывшим спортсменом и сыроедом доктором Дугласом Грэмом, который фокусируется на потреблении преимущественно углеводов, ограничивая при этом потребление белков и жиров.

Как пишет Indian Express, за последние несколько лет эта концепция привлекла к себе внимание благодаря обещаниям снижения веса, улучшения здоровья и профилактики заболеваний. Сторонники этой диеты считают, что, делая упор на низкокалорийную, сырую, растительную пищу, люди могут легко переваривать пищу, сохранять низкий вес и высокий уровень энергии.

Диета 80/10/10 – в чем ее особенность

"Диета 80/10/10 строится вокруг идеи, что 80% калорий должны поступать из углеводов, в основном из сырых фруктов и овощей, 10% - из белков и 10% - из жиров. В этой диете особое внимание уделяется цельным, необработанным продуктам, таким как свежие фрукты, листовая зелень и ограниченное количество орехов и семян", - объяснил главный диетолог и эксперт по питанию в больнице DHEE Шубха Рамеш.

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По его словам, высокое содержание углеводов, в основном из фруктов, обеспечивает быстрый источник натуральных сахаров, которые являются основными источниками энергии. Это может привести к быстрым скачкам энергии. Однако из-за низкого содержания жиров и белков некоторые люди могут испытывать быстрый спад энергии после того, как первоначальный прилив сахара ослабевает.

Потенциальные преимущества соблюдения диеты 80/10/10

Здоровье сердца. Меньшее потребление жиров и отсутствие холестерина в рационе потенциально могут снизить риск сердечных заболеваний.

Контроль веса. Высокое потребление фруктов и овощей, которые содержат мало калорий и много клетчатки, может способствовать снижению веса и улучшению метаболизма.

Регулирование уровня сахара в крови. Несмотря на высокое содержание сахара в рационе, он является натуральным и содержится в сочетании с клетчаткой во фруктах, что может способствовать некоторому снижению уровня сахара в крови.

Возможные недостатки диеты 80/10/10

Питательный баланс. Диета содержит мало незаменимых жиров и белков, которые необходимы для гормонального баланса, восстановления тканей и общего здоровья. Это может привести к дефициту незаменимых жирных кислот, некоторых аминокислот, витаминов, таких как B12, и минералов, таких как железо, цинк и кальций.

Долгосрочные последствия для здоровья. Длительное соблюдение режима питания может привести к потере мышечной массы, снижению плотности костной ткани и другим недостаткам в питании.

Советы по соблюдению диеты 80/10/10

Диетолог отмечает, что эта диета требует тщательного планирования и рассмотрения, чтобы избежать дефицита питательных веществ и обеспечить долгосрочное здоровье:

Обеспечение достаточности питания. Включите в рацион разнообразные фрукты, овощи, орехи и семена, чтобы охватить широкий спектр необходимых питательных веществ. Рассмотрите возможность добавления обогащенных продуктов или добавок, содержащих витамин B12, витамин D, железо и омега-3 жирные кислоты, под руководством медицинского работника.

Переходите постепенно. Новичкам важно переходить на эту диету постепенно, чтобы дать организму возможность адаптироваться к большому количеству клетчатки и изменениям в соотношении макроэлементов.

Контролируйте состояние здоровья. Регулярные обследования для контроля уровня крови и общего состояния здоровья помогут скорректировать диету по мере необходимости, чтобы предотвратить дефицит питательных веществ.

Прислушивайтесь к своему организму. Обращайте внимание на реакцию организма. Если вы чувствуете усталость, слабость или другие проблемы со здоровьем, пересмотрите целесообразность этой диеты или проконсультируйтесь с диетологом, чтобы внести индивидуальные коррективы.

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