Певец также поздравил поклонников с Пасхой.

Фронтмен группы "Антитела", певец Тарас Тополя впервые за долгое время поделился семейным снимком. Артист опубликовал фото с женой и тремя детьми.

По случаю Пасхи Тарас Тополя на своей странице в Instagram показал теплый снимок с Еленой Тополей, более известной как Alyosha, и с сыновьями, и дочкой.

На фотографии заметно, что звездная семья позировала во дворе дома возле желто-голубого флага. Елена Тополя держит на руках самого младшего члена семьи - 3-летнюю дочь Машу. В то время как Тарас Тополя мило улыбался и делал селфи, его сыновья 11-летний Роман и 8-летний Марк шутливо закрыли глаза пасхальными яйцами.

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В подписи под фото артист обратился к поклонникам и поздравил украинцев с Праздником Христова Воскресения.

"Христос воскрес! Каждый день благодарю Творца за то, что живы, что вместе, что есть силы бороться и боремся. Верю в нас. Всех с праздником светлой Пасхи!" - написал Тарас Тополя.

Напомним, ранее Alyosha показала редкое фото с детьми и поделилась, как они вместе проводят время.

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