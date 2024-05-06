Сейчас создаются международные объединения, которые готовы вести переговоры. Это является положительным моментом для Украины.

Переговоры между Украиной и Россией принесут результат только благодаря эффективности наступательных действий ВСУ.

Об этом в комментарии 24 Каналу высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. По его словам, сейчас создаются международные объединения, которые готовы вести переговоры. Это является положительным моментом для Украины, ведь на законодательном уровне наша страна не может напрямую вести переговоры с Россией.

Тимочко отметил, что выбивать врага с территории Украины будут военные, переговоры же будут вести дипломаты. Должен быть акцент на взаимодействии всех органов власти. Когда каждый из них будет эффективно выполнять свои полномочия и функции, тогда это будет залогом наступления и переговоров.

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"Цель наступления - освобождение территорий, побуждение врага к переговорам на наших условиях, влияние на международных лидеров и политиков для формирования союзников. Нечего стесняться того, что наши международники и военные говорят, что без помощи союзников нам будет очень трудно", - сказал Тимочко.

По его словам, такой процесс получился из-за того, что Россия в разы больше, ее экономика была всегда военно-ориентированная. Даже при таких условиях сейчас Россия формирует союзников, будь то Северная Корея или Иран. Какие бы ни происходили переговоры, по мнению Тимочко, их сила влияния всегда будет зависеть от успехов армии.

"Переговоры будут зависеть от эффективности наших наступлений", - подчеркнул он.

Гарантии ненападения России на Украину, сдача территорий, с которых россияне будут отступать - это переговоры. Украина не может допустить будущих спекуляций России относительно присвоения захваченных территорий Украины.

"Важно то, что закладывается в слово "переговоры". Сегодня Украине на законодательном уровне переговоры напрямую с Россией запрещены. Хорошо, что сейчас начинается международный переговорный процесс", - отметил Тимочко.

Мирный саммит в Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках предстоящего Саммита мира в Швейцарии Украина планирует поднять три главных вопроса, одним из которых является обмен пленными "всех на всех".

Он отметил, что многие говорят, что обмен "всех на всех" возможен только после завершения войны, но, по мнению президента, есть возможность это сделать раньше, поставив этот вопрос на Саммите мира.

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