Путин может завершить войну за 5 минут только одним звонком, - Сикорский

В то же время польский дипломат пока не видит предпосылок для того, чтобы Путин отказался от захватнических целей.

Один звонок российского диктатора Владимира Путина министру обороны Сергею Шойгу может завершить войну против Украины "за пять минут".

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью RMF 24, отвечая на вопрос, когда, по его мнению, может закончиться российско-украинская война.

"Война может закончиться за пять минут. Одним телефонным звонком Путина к Шойгу. Это агрессивная колониальная война, и она закончится, когда агрессор придет к выводу, что жертвы не стоят конечной цели. Но к этому выводу агрессор еще не пришел", - высказался Сикорский. Видео дня

Глава польской дипломатии надеется, что союзники "обозначат практические шаги для укрепления безопасности Украины, чтобы через несколько лет Украина могла присоединиться к евроатлантическим институтам". В то же время Сикорский подчеркнул, что "нет оснований создавать нереалистичные ожидания, которые не получится реализовать".

Когда и чем закончится война в Украине

Россия потерпит неизбежное поражение в Украине, несмотря на нынешнее преимущество. Залогом этого является несколько фундаментальных факторов, считает профессор Пекинского университета, эксперт по России Фэн Юйцзюнь.

По его мнению, хотя война уже стала катастрофой для обеих стран, она будет продолжаться еще долго - из-за полной несовместимости политических позиций Москвы и Киева, а также из-за отсутствия критического преимущества ни у одной из сторон.

Глава JPMorgan (крупнейший по размерам активов банковский холдинг США - УНИАН) Джейми Даймон заявил, что победа России в Украине может бросить мир в беспорядок, изменить мировую экономику, спровоцировать распространение ядерного оружия и другие конфликты.

Британский маршал в отставке Шон Белл также отмечал, что будущее выглядит все более мрачным.

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