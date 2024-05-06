'Если мы уйдем, погибнет много новобранцев': ВСУ не надеются на демобилизацию, - BBC

Зато воины готовятся к различным сценариям развития событий на поле боя, готовя оборонительные сооружения за несколько десятков км до линии соприкосновения.

Пока Россия имеет значительное преимущество в артиллерии, украинские артподразделения недалеко от фронта готовятся к бою и ждут обещанных боеприпасов. Одно из таких подразделений ждет в 5 км от фронта в восточной части Донецкой области.

Как говорится в материале BBC, стрелять боеприпасами из 50-летней пусковой установки - это лишь часть их работы. Большинство своего времени они тратят на копание нового бункера на склоне холма.

Российские захватчики, превосходящие их вооружением и личным составом, приближаются все ближе. Ожидается, что поставки американских боеприпасов помогут, но украинское правительство не справляется с мобилизацией.

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Новый законопроект о мобилизации, принятый в начале апреля, критиковали за отсутствие ограничения срока службы. Пункт, направленный на демобилизацию солдат через три года, был отменен по просьбе армии.

Теперь уставшие от войны военнослужащие сказали ВВС, что военным необходимо "переосмыслить" способ мобилизации. Тысячи подготовленных военнослужащих, таких как радист 21-й отдельной механизированной бригады Александр, воюют почти два года без надлежащего отдыха.

"Если мы вернемся домой, неопытные солдаты, возможно, смогут удержать линию против русских, но многие из них погибнут", - говорит Александр.

Бункер расположен в лесу. Это создает иллюзию спокойствия, которое периодически пронизывает свист артиллерийского снаряда над головой.

"Бороться сколько угодно"

В это время прошлого года приход весны принес ощущение оптимизма и ожидания контрнаступления. Благоприятные погодные условия облегчают перемещение людей и техники. Сегодня это лишь усложняет работу войск по созданию новых оборонительных сооружений.

"Мои люди за столько боев стали профессионалами", - гордо говорит их командир с позывным "Чиж".

Он показывает на их мобильную ракетную установку под маскировочной сеткой.

"Они знают, что каждая машина похожа на женщину. Каждая индивидуальна, со своими прихотями и особенностями", - говорит командир.

Скрытый грузовик 1970-х годов символизирует современное состояние украинской армии. Во многих отношениях он устаревший, а в других - современный - с системой наведения GPS. Не хватает одного ключевого ресурса: ракет.

Хотя российская армия не является образцом современной войны, она продвигается на многих участках восточной линии фронта. Вот почему мы видим обустройство новых украинских траншей на расстоянии 30 км от фронта.

Захватчики усвоили тактические уроки и имеют преимущество в воздухе. Москва также резко увеличила производство оружия и мобилизует людей быстрее, чем может Украина. Но в лесной траншее царит настроение "бороться сколько угодно".

Боевой медик Илья отметил, что было бы эффективнее, если бы вербовщики сказали новобранцам, что первые шесть месяцев "чрезвычайно тяжелые", но потом их научили бы выполнять более конкретные роли.

"Пехота - самая тяжелая работа в армии", - говорит он.

Хотя Илья устал, идея сражаться рядом с неопытным призывником в окопе не очень привлекательна. Он также считает, что отсутствие прозрачности относительно реалий поля боя еще больше отпугивает мужчин от мобилизации.

"А если эта война продлится 10 лет?"

Нардеп Инна Совсун объяснила изданию, почему воздержалась при голосовании за законопроект о мобилизации. Ее муж служит медиком на передовой.

"Я провожу бесчисленное количество ночей, волнуясь, где он. Это опыт миллионов украинцев", - сказала Совсун.

Она считает, что следует уделять больше внимания ротации, утверждая, что в Украине достаточно мужчин призывного возраста, чтобы сменить 500 000 воинов, которые воюют уже два года.

"Есть высококвалифицированные солдаты, которых нельзя поменять, а как насчет людей в окопах? Нужно время, чтобы их научить, но что, если эта война продлится 10 лет? Мы не можем делать вид, что полагаемся на тех же людей, которые начали служить в первый день", - сказала Совсун.

До сих пор набору украинской армии мешали обвинения в коррупции и уменьшение количества добровольцев. Сейчас министры преследуют две ключевые цели: восстановить доверие к системе, одновременно усилив давление на мужчин. И то, и другое усложнилось из-за того, что война развивается не в пользу Украины.

Новое наступление ВСУ

В феврале президент Владимир Зеленский заявил, что в этом году Украина будет не только обороняться, но и готовиться к новому контрнаступлению.

Руководитель департамента стратегических инициатив "Вернись живым" Иван Науменко заявил, что Вооруженные силы Украины должны в ближайшие год-полтора находиться в стратегической обороне.

Ранее в ISW заявляли, что если украинские войска будут хорошо обеспечены западным вооружением, то смогут не допустить существенного оперативного продвижения россиян во время их запланированной летней наступательной операции. Однако армия агрессора может создать существенную угрозу, использовав отдельные преимущества и адаптацию.

Военный и политический аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий прокомментировал, возможно ли наступление Украины в этом году, учитывая, в частности, что Украина начала получать помощь США. Он сказал, что в наступление в ближайшее время "не пойдем, потому что некому".

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