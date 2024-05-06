Курс евро в банках составляет 42,95 грн/евро.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 6 мая, ослаб на 5 копеек – до 39,85 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 39,35 грн за доллар.

В то же время средний курс евро к гривне сегодня вырос на 5 копеек и составляет 42,95 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,30 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня не изменился и составляет 39,84 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,72 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня пожорожчав на 4 копейки и составляет 42,90 грн/евро (курс продажи – 42,75 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на понедельник, 6 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,40 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 42,34 грн/евро, то есть гривня снизилась на 3 копейки, по сравнению с курсом пятницы.

Национальный банк ввел самый большой пакет смягчения валютных ограничений для предприятий с начала полномасштабной войны для улучшения условий работы бизнеса и выхода на новые рынки.

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