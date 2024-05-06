В результате атаки погибла пожилая женщина, пострадали двое мужчин.

В селе Моначиновка Купянского района Харьковской области российская армия применила фугасную авиабомбу - одним ударом уничтожена целая улица. Об этом сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

"Вздрогнуло все вокруг, будто началось землетрясение. Одним ударом уничтожена целая улица. Почувствовать и увидеть такое пришлось жителям села Моначиновка. По людям и их домам враг запустил сверхмощное оружие - фугасную авиабомбу весом в полторы тонны", - рассказал полицейский.

По его словам, в этом пограничном селе осталось не более сотни местных жителей и не было ни одного военного. ФАБ-1500 россияне оборудовали специальным модулем, чтобы бомба могла планировать в воздухе после пуска с самолета.

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"Вооружение такой мощности против нас использовали впервые. Единственное, чего они смогли достичь, - разрушили людям дома и убили 88-летнюю женщину. Ее тело доставали из-под завалов после удара", - отметил Болвинов.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов уточнил, что удар по Моначиновке произошел 5 мая.

По его информации, в результате вражеского обстрела КАБом повреждено не менее 15 жилых домов.

"Пострадали двое мужчин 34 и 66 лет. Погибла 88-летняя женщина", - проинформировал он.

Последние атаки по Харьковской области: что известно

5 мая Россия атаковала Харьков "Шахедами". Произошло попадание в частный сектор Основянского района. Загорелись три дома и гаражи. В результате обстрела пострадали 5 человек, из них один ребенок.

В тот же день российские военные ударили по центру Харькова КАБами. Повреждены более 15 многоквартирных домов, частные дома, автомобили, недействующий спортивный комплекс, офисные здания. Пострадали десять человек.

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