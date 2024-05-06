В селе Моначиновка Купянского района Харьковской области российская армия применила фугасную авиабомбу - одним ударом уничтожена целая улица. Об этом сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
"Вздрогнуло все вокруг, будто началось землетрясение. Одним ударом уничтожена целая улица. Почувствовать и увидеть такое пришлось жителям села Моначиновка. По людям и их домам враг запустил сверхмощное оружие - фугасную авиабомбу весом в полторы тонны", - рассказал полицейский.
По его словам, в этом пограничном селе осталось не более сотни местных жителей и не было ни одного военного. ФАБ-1500 россияне оборудовали специальным модулем, чтобы бомба могла планировать в воздухе после пуска с самолета.
"Вооружение такой мощности против нас использовали впервые. Единственное, чего они смогли достичь, - разрушили людям дома и убили 88-летнюю женщину. Ее тело доставали из-под завалов после удара", - отметил Болвинов.
Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов уточнил, что удар по Моначиновке произошел 5 мая.
По его информации, в результате вражеского обстрела КАБом повреждено не менее 15 жилых домов.
"Пострадали двое мужчин 34 и 66 лет. Погибла 88-летняя женщина", - проинформировал он.
Последние атаки по Харьковской области: что известно
5 мая Россия атаковала Харьков "Шахедами". Произошло попадание в частный сектор Основянского района. Загорелись три дома и гаражи. В результате обстрела пострадали 5 человек, из них один ребенок.
В тот же день российские военные ударили по центру Харькова КАБами. Повреждены более 15 многоквартирных домов, частные дома, автомобили, недействующий спортивный комплекс, офисные здания. Пострадали десять человек.