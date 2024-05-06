В частности, они задействованы в вопросах подготовки предоставления помощи, в планировании и оценке украинских операций.

Военные атташе и военные делегации стран-членов Организации Североатлантического договора(НАТО) уже работают в Украине.

"Когда говорят, что войск НАТО в Украине нет, это не совсем так. По меньшей мере, есть аппараты военных атташе всех государств наших партнеров, которые принимают активное участие в обсуждении, подготовке помощи, которую осуществляют представители Альянса, непосредственно даже в оценке и планировании наших операций. И это большой плюс", - рассказал руководитель программ по безопасности центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук в эфире телеканала "КИЕВ24.News".

Кроме того, в Украину периодически приезжает ряд военных делегаций от стран-партнеров, которые занимаются вопросами оказания помощи, планирования, подготовки украинских воинов.

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"И это тоже военнослужащие Альянса. То есть, они действуют уже у нас", - добавил Лакийчук.

Отправка западных войск в Украину

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ЕС обсуждают отправку западных войск в Украину. В то же время сами лидеры стран публично негативно оценили подобную идею.

На днях Макрон снова вернулся к теме, сказав, что Париж подумает над вводом сухопутных войск в Украину, если россияне прорвут линию фронта.

Недавно министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон высказался об отправке войск НАТО в Украину, назвав предложения Макрона не подходящими.

В Италии отметили, что заявления лидера Франции о западных войсках в Украине нагнетают напряжение.

Однако лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис считает, что США придется вмешаться в войну против РФ "не только с американскими деньгами, но и с военными", если Украина упадет.

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