Следующими селами, которые окажутся под ударами россиян после Новомихайловки, станут Парасковеевка и Константиновка.

Воины 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады удерживают еще несколько позиций на дачах на севере Новомихайловки под оккупированной Марьинкой Донецкой области.

Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собеседников в 79 бригаде, несколько позиций на дачах все еще остаются под контролем ВСУ, хотя 29 апреля украинское OSINT-сообщество DeepState обозначило последний участок Новомихайловки - дачи за рекой Сухие Ялы "красным", то есть оккупированной территорией.

23 апреля Минобороны России заявило о захвате всей Новомихайловки. Как пишет УП, эта информация не соответствует действительности.

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Следующими селами, которые окажутся под ударами россиян после Новомихайловки, станут Парасковеевка и Константиновка.

Новомихайловка - какая ситуация сейчас

Как сообщал УНИАН, в России заявили о якобы полном захвате Новомихайловки Донецкой области. Однако часть этого населенного пункта до сих пор контролируют Силы обороны Украины.

Командир 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Евгений Шматалюк сообщил, что та часть Новомихайловки, где находится противник, находится "под нашим огневым контролем, что является немаловажным".

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