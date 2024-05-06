Кешью является хорошим источником железа, селена и цинка.

Ненасыщенные жиры играют важную роль в снятии воспаления и снижении уровня холестерина в организме человека. В этом вам может помочь такое растение, как кешью. Известно, что ключевым ненасыщенным жиром в кешью является олеиновая кислота, которая делает оливковое масло полезным для здоровья. Издание Health Digest рассказало, почему ежедневное употребление кешью может снизить риск сердечных заболеваний.

Известно, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов исключило кешью из перечня полезных для здоровья орехов, ведь в нем есть слишком много насыщенных жиров, которые обычно влияют на уровень холестерина. Однако 40% насыщенных жиров кешью происходит от стеариновой кислоты, которая имеет незначительное влияние на уровень холестерина.

В исследовании, которое было опубликовано в 2017 году в "Американском журнале клинического питания", пытались выяснить, как кешью влияет на уровень холестерина. Люди, которые потребляли от 28 до 64 граммов кешью в день, снизили уровень холестерина почти на 4% за 28 дней по сравнению с употреблением картофельных чипсов. Также они снизили уровень холестерина ЛПНП почти на 5%.

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"Еще одним фактором риска сердечных заболеваний является высокое кровяное давление. Метаанализ 2019 года в журнале Current Developments in Nutrition объединил результаты пяти исследований, которые изучали влияние кешью на кровяное давление и уровень холестерина. Хотя анализ не выявил значительных изменений в уровне холестерина, кешью действительно снижает уровень триглицеридов. Кешью также может снизить систолическое артериальное давление на 5 пунктов и диастолическое артериальное давление на 1 пункт", - говорится в публикации.

Также известно, что олеиновая кислота, которая есть в кешью, полезна не только для здоровья сердечно-сосудистой системы. По обзору 2020 года в журнале Advances in Nutrition, диеты на основе этой кислоты, могут уменьшить количество брюшного жира, стимулировать использование организмом энергии и помочь регулировать потребление пищи.

Кроме того, в статье 2023 года в журнале Nutrients выяснили, что олеиновая кислота влияет на гибкость клеточных мембран и экспрессию генов, а также повышает антиоксидантную защиту человека и борется с воспалением.

В свою очередь белок, который содержится в кешью, может стать хорошим перекусом для поддержания чувства сытости. Также кешью обеспечивает 20% суточной нормы магния, который помогает регулировать кровяное давление и работу нервной системы. Это растение является хорошим источником железа, селена и цинка.

Польза других продуктов для здоровья

Ранее кардиологи назвали рыбу №1, которую нужно есть для здоровья. По их словам, такой рыбой является лосось, ведь он содержит много жирных кислот омега-3.

"Даже употребление двух порций в неделю может снизить частоту серьезных сердечно-сосудистых событий и смертности среди людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями", - заверила доктор Мустали Дохадвала.

Также стало известно, что будет с вашим кровяным давлением, если пить смузи ежедневно. По словам ученых, чем больше вы съедаете фруктов и овощей, тем ниже риск развития гипертонии.

"Помните, что смузи не обязательно полезны для здоровья, если вы не контролируете ингредиенты, особенно в смузи, купленных в магазине. Они часто содержат добавленный сахар, а не натуральный. Кроме того, то, что вы пьете полезные смузи, не означает, что они не содержат калорий", - отметили в Health Digest.

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