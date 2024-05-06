По словам Шмыгаля, наша армия работает по стандартам НАТО.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает на то, что члены НАТО примут решение по заявке страны на членство на следующем саммите в Вашингтоне в июле.

"Наша армия работает по стандартам НАТО. Мы осуществили все необходимые реформы, и теперь мы находимся на шаг впереди приглашения", - сказал Шмыгаль в интервью CBC News.

Отвечая на вопрос, будет ли Украина приветствовать дополнительные войска из стран НАТО (что предложил президент Франции Эммануэль Макрон в недавнем интервью The Economist), Шмыгаль ответил, что подкрепление, безусловно, поможет отбросить россиян. Но пока, по его словам, Украина просит у партнеров военную технику.

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"Если придет время, мы будем абсолютно благодарны и будем рады", - сказал он.

Вступление Украины в НАТО - детали

Хотя все страны НАТО согласны принять Украину в альянс в отдаленной перспективе, не все согласны предоставить приглашение уже сейчас. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече с офицерами, которые проходят курсы профессионального военного образования по стандартам НАТО.

"Все союзники заявили, что Украина будет государством-членом НАТО", - сказал Столтенберг.

Он напомнил о своей позиции, что членство в Альянсе - это правильное место Украины.

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