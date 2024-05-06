Лидер Китая Си Цзиньпин начал свое турне по Европе из Франции. И уже стоит готовиться к визиту китайского главы в Будапешт. Чтобы понять, о чем будут говорить Си и Орбан, стоит напомнить о динамике китайско-венгерских отношений.

1. Инфраструктура. Китайским Эксимбанком кредитована модернизация международной железной дороги Будапешт-Белград (общая стоимость проекта, по предварительным оценкам, достигала 2,9 млрд. долл. и 85% готовы были покрыть китайцы). Примечательно, что эта железная дорога является частью путепровода, конечным пунктом которого является греческий морской порт Пирей, выкупленный Китаем.

Одним из ключевых игроков здесь выступает китайская государственная компания COSCO Shipping, которая является владельцем контрольного пакета акций порта Пирей Видео дня

Дочернее предприятие компании также управляет контейнерным терминалом порта. COSCO Shipping также является владелицей контрольного пакета греческой железнодорожной компании Piraeus Europe - Asia Railway Logistics (PEARL), и сейчас миноритарным акционером железнодорожного терминала в Будапеште.

2. Экономика. Китай является важным экономическим партнером Венгрии и страховкой на случай ограничения доступа к европейским фондам. Китайский Азиатский инфраструктурно-инвестиционный банк, в состав которого вошло сразу несколько государств региона - Польша, Румыния и Венгрия, имеет что предложить дружественным к КНР государствам. Банк с момента образования позиционировал себя как альтернативу Международному валютному фонду, который не перегружает потенциальных клиентов политическими обязательствами или чрезмерно бюрократизированными процедурами. Кроме этого инструмента, Китай также осуществлял прямые иностранные инвестиции в проекты в государствах региона. И наибольшие инвестиции приходятся на Сербию и Венгрию.

3. Высокие технологии. Скажем, в Венгрии HUAWEI в сотрудничестве с венгерской компанией выиграл тендер на развитие инфраструктурной сети (LTE 450 MHz), которая используется государственными институтами, службами спасения, образовательными и медицинскими учреждениями.

4. Безопасность. Китай предложил Венгрии поддержку в вопросах безопасности, правоохранительной деятельности и борьбы с терроризмом, а договоренности о сотрудничестве в области правоохранительной деятельности и безопасности подписаны еще в предыдущие годы.

5. Образовательные проекты. Министр культуры Венгрии Янош Чак возглавляет правление фонда, созданного для основания кампуса китайского университета Фудань в Будапеште. Нет данных о какой-либо деятельности этого фонда, однако он получил огромную помощь из государственного бюджета: четыре объекта недвижимости, 600 миллионов форинтов (1,5 миллиона евро) на содержание и 6 миллиардов форинтов (15,66 миллиона евро) на операционные расходы от большинства Фидес в парламенте.

Поэтому ждем встречи Виктора Орбана и китайского лидера Си Цзиньпина, и наблюдаем за новыми заявлениями и интересными договоренностями, которые и в дальнейшем будут свидетельствовать о прочной связи между Будапештом и Пекином.

Будем уверены, что вопрос Украины тоже вряд ли обойдут вниманием.

Сергей Герасимчук, заместитель исполнительного директора Совета внешней политики "Украинская Призма", директор программы Региональных инициатив и соседства