Она ежедневно пытается в тылу помогать украинцам и военным.

Украинская актриса театра и кино Лариса Руснак, которая известна по фильмам "День рождения Буржуя", "Украденное счастье", "Плен" и другим киноработам, рассказала об изменениях во время войны.

Она подчеркнула, что 24 февраля 2022 года стало для нее страшной датой, как и для всех украинцев.

"Для каждого человека это был шок. В тот момент, когда утром услышала взрыв, сразу проснулась и поняла, что это не фейерверк. Я онемела, не знала, что делать. Потом начались подвалы", - рассказала Лариса в интервью изданию OBOZ.UA.

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Несмотря на то, что актриса активно волонтерила еще с 2014 года, ездила на фронт и даже была в окопах, она все равно не могла поверить, что будет полномасштабное вторжение. Но за время войны, по словам Руснак, многое изменилось вокруг и сама актриса чувствует в себе такие изменения:

"Жизнь перекрутилась, и сейчас видишь ее с другой точки - весь этот абсурд, что происходит. Понятно, что мир очень изменился. Я не имею права никого осуждать, это внутри меня. Моя история восприятия мира достаточно болезненная. Сейчас очень много работаю с психологом, чтобы удержаться на плаву, не сойти с ума. Когда месяцами не спишь из-за взрывов за окном, а утром едешь на работу с красными глазами и играешь спектакль, то бывает сложно".

Поэтому сеансы с психологом помогли понять Ларисе важность ее работы для военных и зрителей, которые сейчас приходят на спектакли.

"Однажды психолог сказал мне: "Представь, что каждый человек - это бутылка газировки и крышечка подкручена, а ты помогаешь эту крышку открыть! Людям надо, чтобы эмоции вышли! Чтобы они плакали, смеялись! Я тебя одну лечу, а ты не представляешь, скольких людей лечишь ты и какую работу делаешь". Я имею счастье чувствовать эту боль, эти слезы, хотя думаю, для чего сейчас всем театр? Но театр переполнен", - отметила актриса.

Напомним, ранее известная украинская актриса рассказала, как война изменила ее мужа-военного.

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