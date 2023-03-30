О некоторых депортированных детях удалось узнать через малышей, которых удалось вернуть домой.

Сейчас украинским властям известно о 19,5 тысячах украинских детей, которые были депортированы оккупантами в Россию. Эта цифра не окончательная, а несколько сотен детей, которых удалось вернуть, рассказывают о насилии со стороны захватчиков, заявила уполномоченная президента по правам ребенка Дарья Герасимчук в эфире "Радио Свобода".

"На сегодня у нас есть информация о 19 514 детях. Это и по факту обращения локальных властей, и по факту обращения родных, родственников, родителей и свидетелей депортации или принудительного перемещения ребенка. ... Иногда дети, которых мы возвращаем, чудом привозят с собой записки от других детей, о которых мы, например, даже не знали и не знали, что они там находятся", – говорит Герасимчук.

Она отмечает, что 19,5 тысяч – не окончательная цифра. Подсчет депортированных детей усложняет, в частности, то, что часть из них перевозили не в Россию, а на оккупированную территорию Украины, которая до сих пор остается неподконтрольной.

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"Не всегда есть прямой контакт и понимание, что там происходит с детьми, не всегда есть связь. И поэтому, возможно, кто-то из детей на месте, но мы не знаем, что сейчас с ними происходит. Но есть и, наоборот, факты, когда родные, родственники думают, верят в то, что с родителями ребенка, с самим ребенком все хорошо, они просто находятся на оккупированной территории, не имеют возможности выйти на связь, а по факту на самом деле ребенка россияне уже похитили", – пояснила она.

В то же время Герасимчук отметила, что названная врагом цифра в 744 тысячи вывезенных детей является преувеличенной.

"Ждем, что Российская Федерация все же будет вынуждена отчитаться. И тогда мы увидим реально, возможно, правдивую цифру. Но, уменьшая ее, однозначно мы не уменьшаем преступление, которое совершает Российская Федерация по отношению к украинским детям. Даже если бы они похитили только одного ребенка, то это уже была бы беда", – сказала она.

Уполномоченная президента также сообщила, что перед депортацией россияне "сортируют" детей, а после их перемещения в Россию – травят, избивают, насаждают им русскую культуру.

"Россияне хотят с помощью наших детей просто пополнить свою нацию. …. Они проводят так называемые принудительные "медицинские осмотры" на оккупированных территориях, якобы с целью "позаботиться" о детях, но на самом деле это ничто иное, как такой отбор тех детей, у которых нет проблем со здоровьем. Их также похищают и вывозят в Российскую Федерацию. ... Очень часто детей наказывают за то, что они отказываются говорить на русском языке, отказываются учить и петь русский гимн, вставать во время русского гимна. Практически все дети свидетельствуют, что их психологически очень сильно били, по-разному обзывали за то, что они – украинцы. Есть даже дети, которые свидетельствуют о том, что их били за такое неповиновение", – отметила Герасимчук.

Эти преступления дети, которых удалось вернуть, пытались фиксировать на камеру, но все фото и видео их заставили удалить перед передачей родителям. Так что пока есть только устные показания. Сейчас с детьми работают соответствующие службы, собирая их показания.

Депортация детей из Украины - что нужно знать

Ранее в министерстве сообщили, что Украине известно о 19,5 тысячах украинских детей, которые были депортированы врагом на его территорию. На оккупированных территориях и в России находятся также 4,4 тысячи детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Сбор данных о таких детях продолжается.

За последние дни были установлены тысячи имен. Еще 22 марта сообщалось, что известны факты депортации 16226 детей.

Именно депортация детей, которых россияне впоследствии перевоспитывают и отправляют на усыновление в российские семьи, стала причиной для Международного уголовного суда в Гааге выдать пожизненные ордера на арест российскому диктатору Владимиру Путину и детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой, которая не только способствовала депортации детей, но и усыновила ребенка из Мариуполя.

В случае их появления в одной из 123 стран мира, ратифицировавших Римский устав, они должны быть арестованы и переданы в Гаагу.

Россия активизирована процесс возвращения детей в их семьи после выдачи ордера. В частности, в России заявили, что 56 детей ждут возвращения в Украину.

К настоящему времени украинских властям удалось вернуть более 300 похищенных оккупантами детей.

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