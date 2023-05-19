Девочка сейчас уже дома, она пройдет реабилитацию и получит необходимую помощь.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявляет, что в Украину из России удалось вернуть еще одного ребенка.

Как рассказал омбудсмен, 14-летняя Вероника, которая оказалась в РФ после того, как в Украину ворвалась страна-террорист, сейчас уже находится дома.

Он добавил, что бабушка девочки с ужасом и слезами на глазах вспоминает, что пришлось пройти, чтобы вернуть внучку на родную землю.

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"Со своим представителем по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Александром Кононенко мы пообщались с возвращенной украинкой и ее законным представителем - бабушкой. Мы знаем, какой нелегкий путь преодолела женщина, чтобы перевезти внучку на территорию Украины. К счастью, в этот раз все удалось", - рассказал омбудсмен.

Лубинец сообщил, что ребенок пройдет реабилитацию и получит необходимую помощь: как медицинскую, так и гуманитарную.

"А приятным сюрпризом после возвращения на родную землю уже стал полезный подарок для облегчения получения образования на родном языке", - говорится в сообщении.

Омбудсмен подчеркнул, что Украина работает для того, чтобы вернуть домой каждого ребенка и наказать тех, кто их вывозит и держит в заложниках на чужой территории.

Военные преступления России - похищение детей

Как сообщал УНИАН, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест президента России Владимира Путина и российского уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой из-за причастности к депортации детей из Украины во время войны.

В конце марта Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заявило, что сейчас Украине известно о 19 тыс. 514 украинских детях, незаконно депортированных в Россию. В Европарламенте 22 апреля заявили, что количество незаконно депортированных на территорию России украинских детей может достигать от 16 до 300 тысяч.

По словам вице-премьера Ирины Верещук, Украина требует от России вернуть более 4 тысяч детей-сирот, которых незаконно депортировали на территорию страны-агрессора. Украина готова забрать незаконно депортированных детей в любой стране ЕС на границе с РФ.

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