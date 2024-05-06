Придется "попотеть", поскольку на картинке есть много мелких элементов.

Оптические иллюзии-загадки на логику и внимательность для взрослых и детей бывают разные, но они обычно могут помочь научить концентрироваться на чем-то конкретном и не распылять внимание.

Есть такое задание - среди кучи лимонных деревьев следует разыскать одно, которое по определенному признаку можно назвать странным. Есть важное условие - следует потратить на поиски только 11 секунд. Эта оптическая загадка с "крючками", поскольку на картинке есть много мелких элементов, за которые может "цепляться" взгляд.

Старайтесь охватить изображение в целом, а потом выделить тот элемент, который считаете странным, - это путь к успеху. Постарайтесь не отвлекаться на секундомер, когда будете заниматься поисками, поскольку это может привести к потере времени и, как следствие, провалу.

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Сейчас мы объясним, какое лимонное дерево считается странным: на всех растениях по 6 плодов, а на одном - 5, именно поэтому оно и отличается среди остальных.

Коварная оптическая иллюзия уже опубликована в сети

Нужно разыскать 2 котов среди большого количества рыжих кроликов. На поиски следует потратить 6 секунд. Очень важно вспомнить важные различия между котами и кролями.

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