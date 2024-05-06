Мальчик этот праздник встретил в семейном кругу.

Жена ведущего Тимура Мирошниченко - Инна - показала, как впервые в жизни их приемный сын Марсель отпраздновал Пасху в семейном кругу.

Сначала она опубликовала видео в Instagam, на котором мальчик дома пробует традиционное праздничное лакомство - паску.

"Первая Пасха Марселя. Первый паска в жизни ребенка", - подписала Инна.

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Затем всей большой семьей Мирошниченки поехали к родственникам в частный дом. Там мальчик тоже смаковал уже другой паской, которую приготовила бабушка.

"Вместо тысячи слов. Паска made by бабушка", - отметила Инна.

К слову, Тимур и Инна Мирошниченко - многодетные родители. Пара имеет двух биологических детей Мию и Марко. Но в прошлом году они усыновили мальчика Марселя.

Сейчас супруги хотят взять еще одного ребенка в свою семью. Поэтому готовят необходимые документы и стали официально кандидатами в усыновители. По словам Инны, они мечтают о девочке, которая будет старше всех остальных их детей, однако есть некоторые нюансы.

Напомним, ранее Катя Осадчая растрогала, как с сыновьями готовилась к Пасхе.

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