Рассказал о мужчине, у которого шестеро детей и он воюет на фронте и также дает свои деньги.

Бойцы на фронте не только воюют на поле боя, но и часть своих средств из выплат отдают на нужды подразделения.

Об этом сказал военный психолог из группы инженерного обеспечения 67-й отдельной механизированной бригады Андрей Козинчук в эфире телемарафона. Он подтвердил, что бойцы тратят собственные средства на нужды армии, в частности, на приобретение запчастей, ремонт техники для своих подразделений.

"У меня нет жены и детей. И я трачу процентов 70. А 30% - на себя любимого", - отметил он.

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При этом рассказал, что у каждого разная ситуация и кто-то тратит на общие нужды больше, а кто-то меньше личных средств.

"Но в основном где-то от 20 до, как в моем случае, 70% собственных средств", - отметил Козинчук.

Также рассказал, что в его бригаде есть фонд для погребения.

"У нас есть такое понятие как общий фонд, который мы создали на погребение. Но мы пользуемся им и для живых также", - отметил психолог.

Козинчук рассказал, что с ним служит мужчина, у которого шестеро детей и он тратит на себя очень мало денег, а жена его упрекает, что он не только служит, но и свои средства дает не на детей, а на армию. Козинчук отметил, что уже все шутят, что будут обеспечивать вместе его шестеро детей. Он рассказал, что эти сборы нужны, чтобы обеспечивать подразделение необходимым.

"Это вопрос выживания. Это не вопрос этики", - добавил психолог.

По его словам, можно обижаться, что, мол, плохой министр обороны или президент, потому что мало средств выделяется на армию, но "война несется, она диктует свои правила".

Обеспечение украинских военных

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде рассматривают возможность повышения выплат военным до 200 тысяч гривен.

Член оборонного комитета ВР Александр Федиенко отметил, что президент Владимир Зеленский повышение выплат военным до 200 тысяч гривен, Нардеп добавил, что нардепам нужно чаще коммуницировать с военными, чтобы понимать их потребности. Федиенко сказал, что для этого не обязательно лезть в окоп, а достаточно пообщаться с воинами, которых недавно вывели из зоны активных боевых действий.

Военные "на нуле", кроме зарплаты в 20-25 тысяч гривен получают боевые доплаты в размере 100 тысяч гривен.

12 апреля 2024 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров Украины установил доплату в размере 70 тысяч гривен для военнослужащих и полицейских, выполняющих боевые задачи на первой линии.

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