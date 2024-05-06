Среди основных причин называют опасения относительно новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Фьючерсы на нефть Brent по состоянию на 06:36 GMT подорожали на 51 цент, или 0,6%, до 83,47 доллара за баррель. В то же время фьючерсы на нефть West Texas Intermediate в США выросли на 53 цента, или 0,7%, до 78,64 доллара за баррель. Об этом сообщает Reuters.

Рост произошел после того, как Саудовская Аравия подняла июньские цены на сырую нефть для большинства регионов. Еще одной причиной стало понимание призрачности перспектив соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

У некоторых аналитиков даже появились опасения, что конфликт между Израилем и группировкой ХАМАС может расшириться.

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"Новость о том, что Израиль хочет продолжить свою операцию в Рафахе, рискует сорвать потенциальное соглашение о прекращении огня и восстановить геополитическое напряжение на Ближнем Востоке, которое, казалось, ослабевает", – заявил аналитик IG Markets Тони Сикамор.

Дали о себе знать и другие факторы. В Китае, который является крупнейшим в мире импортером сырой нефти, активность в сфере услуг оставалась на подъеме 16-й месяц подряд. Рост новых заказов ускорился, а деловые настроения улучшились, что укрепило надежды на устойчивое экономическое восстановление.

Цены на нефть – динамика и прогнозы

В начале мая сообщалось, что цены на "черное золото" потерпели рекордное падение за три месяца. Среди причин такой динамики называли опасения относительно высокой инфляции в США, которые выступают крупнейшим потребителем нефти в мире.

А ранее, в апреле, некоторые специалисты прогнозировали, что полномасштабная ирано-израильская война может привести к росту цен до 130 долларов за баррель. Одним из условий такого сценария назвали удары по энергетической инфраструктуре.

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