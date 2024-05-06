Ранее президент Польши Анджей Дуда провел встречу с Дональдом Трампом, во время которой они говорили об Украине.

Правительство Польши считает, что имеет "секретное оружие" для того, чтобы настроить Дональда Трампа против российского диктатора Владимира Путина, пишет Politico.

В издании напомнили, что когда в конце апреля Конгресс США принял пакет помощи Украине на сумму 60,8 млрд долларов, законодатели оппозиционной польской партии "Право и справедливость" заявили, что это произошло благодаря влиянию одного из них, а именно президента Польши Анджея Дуды, который ранее встретился с Трампом в Нью-Йорке.

"Большие аплодисменты президенту Анджею Дуде, который получил мощные ресурсы для борьбы с российским империализмом", - отметил депутат от "ПиС" Дариуш Матецкий на своей странице в социальной сети X. Видео дня

"Президент Анджей Дуда может иметь полное ощущение хорошо выполненной работы для Польши и всего региона", - подчеркнул другой депутат ПиС Марцин Пшидач.

Politico утверждает, несмотря на то, что в разделенной Польше, где существуют разногласия между правительством премьер-министра Дональда Туска и "ПиС", существует "редкое согласие" о необходимости перетянуть на свою сторону Трампа.

"Я верю, что во время встречи в Нью-Йорке президент прислушался к рекомендации польского правительства и представил польскую точку зрения на вопросы безопасности. В этих вопросах нам нужно максимальное согласие и минимум споров", - подчеркнул Туск в соцсети X.

Журналисты добавили, что встреча Дуды совпала по времени с изменением политики экс-президента США и республиканцев по помощи Украине, ведь через день Трамп, который ранее благосклонно отзывался о Путине и обвинял Украину в ее политических проблемах, в своих соцсетях сделал заявление:

"Как все соглашаются, выживание и сила Украины должны быть гораздо важнее для Европы, чем для нас, но это также важно и для нас! Двигайся, Европа, двигайся!".

В издании подчеркнули, что Трамп любит, когда его восхваляют и уважают публично. Так, политики "ПиС" постоянно выступают на собраниях консерваторов в США, а Дуда был одним из немногих, кто не поздравил Джо Байдена с победой на выборах в 2020 году. Также в 2018 году правительство "ПиС" рассматривало возможность назвать базу в Польше "Форт Трамп", чтобы побудить Белый дом разместить американские войска в Польше.

Отношение польского правительства к Трампу

Несмотря на благосклонность Дуды к Трампу, нынешнее правительство Польши настороженно относится к нему. Известно, что Туск ранее критиковал Трампа за его "антиукраинские настроения" и "пророссийскую позицию". Он также призвал спикера Палаты представителей США Майка Джонсона ускорить предоставить пакет помощи.

В свою очередь министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал польских националистов и консерваторов воспользоваться своими особыми отношениями с Трампом, чтобы поддержать Украину.

"Украина нуждается в поддержке... поэтому я обращаюсь к нашим националистам, к тем, кто поддержал Дональда Трампа... заставив польскую общественность поверить, что они имеют с ним особые отношения. Это момент, чтобы использовать это влияние, если оно действительно существует", - отмечал он.

Кроме того, во время визита в США Дуда встретился со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном, который вопреки радикалам в собственной Республиканской партии протолкнул пакет помощи.

"Дуда - наш республиканский шептун", - отметил ранее в интервью Politico Михал Барановский, который возглавляет польский офис Немецкого фонда Маршалла.

Что об этом думают эксперты

В свою очередь депутат Европарламента Анджей Галицкий, который является правой рукой Дональда Туска в Брюсселе, посмеялся над идеей о том, что Дуда и "Право и справедливость" могли бы изменить мнение Трампа относительно Украины.

"Нонсенс", - отметил он в интервью Politico и назвал такие заявления депутатов "ПиС" "смешным спин-наративом".

Также большинство политологов считают, что встреча между Дудой и Трампом, скорее всего, была случайным стечением обстоятельств, чем польскими убеждениями.

"Эта встреча президента Анджея Дуды с бывшим президентом Дональдом Трампом, возможно, была приятной... но в этом случае она не имела значения. Давайте не будем преувеличивать", - заверил политолог Збигнев Левицкий в интервью польской газете Fakt.

Встреча Дуды и Трампа

Как писал УНИАН, в апреле Дуда неофициально встретился с Трампом в Нью-Йорке, во время встречи они говорили о войне в Украине. Сообщалось, что ужин длился два с половиной часа и состоялся в апартаментах бывшего президента США в Трамп-Тауэр, где он остался во время участия в судебном процессе над ним в Нью-Йорке.

"Мы провели вместе четыре замечательных года. Возможно, нам придется повторить это снова", - сказал Трамп журналистам перед ужином.

После этой встречи Трамп впервые высказался о необходимости усилить поддержку Украины, как отмечалось ранее в публикации. Также он упрекнул европейских союзников в недостаточной поддержке Киева.

Вас также могут заинтересовать новости: